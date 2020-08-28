Роскомнадзор заблокирует ролики в TikTok о препарате, вызывающем галлюцинации

Роскомнадзор принял решение заблокировать весь контент, который демонстрирует небезопасное использование лекарства от аллергии. Запретить видео с употреблением препарата предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил необходимость блокировки тем, что ролики опасны для просмотра, так как подростки, снимающие видео, запустили новый челлендж #Benadryl в социальной сети: его участники принимают большие дозы препарата, чтобы вызвать галлюцинации.

Росмолодежь, куда обращался РКН, подтвердила, что эти видеозаписи «несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних». В связи с этим решением доступ к роликам будет заблокирован.

Лекарство, которое подростки употребляют на видео, относится к группе антигистаминных средств от аллергии. Его передозировка может вызвать самые разные побочные эффекты: от головной боли и бессонницы до галлюцинаций и нарушения зрения.

Последствия нового тренда были замечены еще в мае. Тогда в США в штате Техас были госпитализированы трое подростков с сильными галлюцинациями. Аритмия и другие симптомы прошли только на следующий день после госпитализации.