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№ 93 от 28 августа 2020

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Роскомнадзор заблокирует ролики в TikTok о препарате, вызывающем галлюцинации

Общество308

308
 

Роскомнадзор принял решение заблокировать весь контент, который демонстрирует небезопасное использование лекарства от аллергии. Запретить видео с употреблением препарата предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил необходимость блокировки тем, что ролики опасны для просмотра, так как подростки, снимающие видео, запустили новый челлендж #Benadryl в социальной сети: его участники принимают большие дозы препарата, чтобы вызвать галлюцинации.

Росмолодежь, куда обращался РКН, подтвердила, что эти видеозаписи «несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних». В связи с этим решением доступ к роликам будет заблокирован.

Лекарство, которое подростки употребляют на видео, относится к группе антигистаминных средств от аллергии. Его передозировка может вызвать самые разные побочные эффекты: от головной боли и бессонницы до галлюцинаций и нарушения зрения. 

Последствия нового тренда были замечены еще в мае. Тогда в США в штате Техас были госпитализированы трое подростков с сильными галлюцинациями. Аритмия и другие симптомы прошли только на следующий день после госпитализации.

Теги:
tiktok, блокировка, роскомнадзор

Клиника: Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ

Общество3 364

3 364
 

Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите», поступившее в распоряжение «Новой газеты».

В заявлении клиники упоминается диагноз «холинергический криз». Состояние политика остается стабильным, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику. Врачи, как отмечается в заявлении, не прогнозируют тяжелых последствий для здоровья пациента.

В пресс-службе добавили, что лечащие врачи находятся в постоянном контакте с супругой Алексея Навального Юлией, а более детальная информация о здоровье оппозиционера будет обнародована не раньше следующей недели.

Напомним, Алексей Навальный уже неделю находится в коме после инцидента, произошедшего на борту самолета Томск-Москва: тогда лайнер совершил экстренную посадку в Омске после того, как политику резко стало плохо.

Сторонники политика уверены, что его отравили. Омские медики, обследовавшие Навального, отрицали эту версию, однако в берлинской клинике «Шарите», куда после долгих переговоров перевезли политика, объявили, что клинические исследования указывают на отравление оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — оно является основным компонентом некоторых видов химического оружия, например нервно-паралитических боевых агентов.

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Теги:
врачи, отравление, навальный
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Выпуск новостей в 15:00 сегодня, 28 августа 2020 года
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