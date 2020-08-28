Клиника: Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ

Алексей Навальный остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите», поступившее в распоряжение «Новой газеты».

В заявлении клиники упоминается диагноз «холинергический криз». Состояние политика остается стабильным, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику. Врачи, как отмечается в заявлении, не прогнозируют тяжелых последствий для здоровья пациента.

В пресс-службе добавили, что лечащие врачи находятся в постоянном контакте с супругой Алексея Навального Юлией, а более детальная информация о здоровье оппозиционера будет обнародована не раньше следующей недели.

Напомним, Алексей Навальный уже неделю находится в коме после инцидента, произошедшего на борту самолета Томск-Москва: тогда лайнер совершил экстренную посадку в Омске после того, как политику резко стало плохо.

Сторонники политика уверены, что его отравили. Омские медики, обследовавшие Навального, отрицали эту версию, однако в берлинской клинике «Шарите», куда после долгих переговоров перевезли политика, объявили, что клинические исследования указывают на отравление оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — оно является основным компонентом некоторых видов химического оружия, например нервно-паралитических боевых агентов.