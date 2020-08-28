Депутаты Мосгордумы попросили ФСБ возбудить уголовное дело в связи с отравлением Навального

Депутаты Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ), Максим Круглов («Яблоко») и Михаил Тимонов («Справедливая Россия») обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и попросили возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил сам Круглов.

«Написали главе ФСБ Александру Бортникову потому, что мы изучали этот вопрос с юристами, и это статья подследственна именно ФСБ. Юридически верно писать им», — отметил Круглов. Депутат добавил, что обращение было подписано представителями трех фракций, чтобы в нем «был представлен большой политический спектр».

«Нас возмущает такой цинизм государственных органов, то, что они до сих пор не возбудили уголовное дело и говорят, что нет никаких оснований для этого. Поэтому мы думаем, что наше обращение сможет подтолкнуть этот процесс и поспособствовать тому, что они все же будут это расследовать», — заявил Круглов.

Отметим, в Кремле не увидели поводов для того, чтобы инициировать расследование отравления политика, посчитав, что сначала нужно найти вещество и установить, что стало причиной этого состояния. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все заявления о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера — это неправда и «пустой шум», к которому не стоит относиться серьезно.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявило, что начало проверку в связи с госпитализацией политика.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика и госпитализировали. Он впал в кому и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сторонники политика уверены, что его отравили. Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике «Шарите».

Омские медики отрицали, что его отравили, однако врачи берлинской клиники «Шарите», куда после долгих переговоров перевезли Навального, объявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.