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№ 93 от 28 августа 2020

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Юрия Гануса уволили с поста гендиректора РУСАДА

Спорт505

505
 

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус покидает свой пост. Решение о его увольнении, как передает ТАСС, было принято на общем собрании учредителей.

«Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендации и отстранить Гануса от должности. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В июле учредители РУСАДА — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России — заказали аудиторскую проверку финансовой деятельности Российского антидопингового агентства. Она выявила ряд нарушений. Сам Ганус, который руководил РУСАДА с 2017 года, считает результаты аудита спорными.

После увольнения Гануса о своем уходе объявила и его заместитель Маргарита Пахноцкая. Заявление об увольнении она написала еще вчера. Теперь, по данным источников РБК, кресло гендиректора может занять юрист РУСАДА Михаил Буханов или же бывшая сотрудница агентства Вероника Логинова.

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Теги:
sn, ганус, русада, допинг
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