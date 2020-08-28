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№ 93 от 28 августа 2020

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В Чите на подростка, прикурившего от свечи в храме, завели дело об оскорблении чувств верующих. Митрополит попросил помиловать его

Общество67

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Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Читы. Его подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) за то, что он «демонстративно» прикурил сигарету о зажженную свечу, стоявшую на алтаре. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Свои действия житель Читы заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в социальной сети. «Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается на сайте СК.

Отметим, статья об оскорблении чувств верующих предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. 

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий готовит ходатайство к следствию о помиловании подростка. «Я встречался как с ним самим, так и с его опекунами. Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие», — заявил изданию «Тайга.Инфо» митрополит.

Напомним, инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Видео сняли и выложили в TikTok двое подростков. После того, как видео распространилось в соцсетях, юноша, который фигурировал в видео, извинился за свой поступок, сделанный «не ради хайпа, просто для себя, по своей глупости, тупости».

Теги:
нг, ng , оскорбление чувств верующих, чита
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