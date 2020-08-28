Собянин заявил об «окончательной победе» над коронавирусом в течение шести месяцев

Ситуация с распространением коронавируса в Москве может полностью разрешиться в течение полугода, об этом в ходе городского открытого августовского педагогического совета сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется», — передает слова мэра Интерфакс.

Отметим, о регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (недавно США внесли этот НИИ в санкционный список). Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в Москве не планируют вводить новые ограничительные меры с середины сентября из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем, жителям столицы все же придется носить медицинские маски в общественных местах и транспорте ближайшие месяцы.

Напомним, за последние сутки на территории России зафиксировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 980 405. Самый большой прирост числа заболевших — в Москве (654). Недавний опрос, проведенный Левада-центром, показал, что почти четверть москвичей (24%) отрицательно относятся к мэру города. Это наибольший показателей за все время измерений с 2011 года. Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков связывал падение рейтинга Собянина в том числе и с ограничениями, которые мэр ввел для профилактики распространения коронавируса.