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№ 93 от 28 августа 2020

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В Челябинске суд отправил под домашний арест юриста движения «Стоп ГОК»

Общество1

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест   юриста экологического движения «Стоп ГОК» Владимира Казанцева, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ.).

По словам координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, суд состоялся в закрытом режиме. Юрист останется под домашним арестом до конца октября, ему запрещено общаться с кем либо, кроме родственников и адвоката, а также пользоваться телефоном и интернетом.

26 августа были в квартиру и в офис Казанцева пришли с обысками. Следователи подозревают юриста протестного экологического движения  в том, что он взял деньги у своего клиента для передачи работникам суда  для решения вопроса по арбитражному делу. 

«Казанцев считает, что его оговаривают, — объяснял адвокат Казанцева Андрей Лепехин. — У них с клиентом были чисто договорные отношения, и той стороне что-то не понравилось». Среди версий преследования Казанцева адвокат назвал его активную позицию против строительства Томинского ГОКа.

 

Теги:
домашний арест, стоп гок

«Левада»: треть опрошенных россиян связывают арест журналиста Сафронова с его профессиональной деятельностью

Общество111

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«Левада-центр» провел исследование и определил отношение россиян к экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, который проходит по делу о госизмене.

Социологический центр также выяснил, что думают респонденты о деле журналиста Ивана Голунова, которому год назад полицейские подбросили наркотики, и о деле карельского историка Юрия Дмитриева, которого в июле суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорил к колонии строгого режима на 3,5 года.

«Левада-центр» определил, что осведомленность о деле Сафронова выше, чем о делах Голунова и Дмитриева: о деле Голунова вспомнили лишь 32% опрошенных, о деле Дмитриева — 17%.

Тем временем о деле Сафронова слышали 36%, еще 4% «внимательно следят» за тем, что происходит с ним, а 59% респондентов сообщили, что ничего не знают об обвинениях.

Почти треть (29%) опрошенных считают, что и Сафронова, и Дмитриева, и Голунова преследуют за их профессиональную деятельность, которая противоречит интересам людей во власти. Впрочем, 38% респондентов заявили, что журналистов и историка просто судят за нарушение закона, а 32% затруднились с ответом.

Однако те, кто внимательно следит за делом Сафронова, думают иначе: около двух третей опрошенных (60%) уверены, что бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также Голунова и Дмитриева, преследуют за их профессиональную деятельность и лишь 29% считают, что Сафронов, Голунов и Дмитриев нарушили закон.

Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов в беседе с «Новой» заявил, что дело Сафронова — это попытка привлечь к уголовной ответственности журналиста, представителя самой активной социальной группы в России, и никакой другой профессии пока не удается превзойти журналистов по той солидарности, которую они иногда демонстрируют: «Я думаю, что общественный резонанс, который отмечен в исследовании "Левада-центра", — это результат солидарности коллег Ивана Сафронова».

Адвокат добавил, что в условиях, когда к делу приковано много внимания, можно рассчитывать на то, что юридические процедуры и закон начнут работать, и отметил, что резонанс вокруг дела Сафронова направлен именно на это: «В нашей стране, к сожалению, юридические процедуры еще пока не прижились настолько, чтобы они считались эффективными. Однако они могут стать эффективными тогда, когда к делу приковано внимание большого числа людей. Те, кто принимает решения в рамках резонансных дел, вынуждены ориентироваться на закон, потому что все их поступки, все их действия являются объектом пристального наблюдения со стороны общества. В этих условиях можно рассчитывать на то, что юридические процедуры и закон начнут работать.

Павлов добавил, что «в условиях секретности, за закрытыми дверями, в тиши собственного кабинета очень легко творить произвол» и что для того, чтобы исключить такие условия для процессуальных оппонентов, нужен резонанс: «И я очень рад, что коллеги Ивана — журналисты — этот резонанс создали».

«Вместе с тем, — говорит правозащитник, — я вижу, что почивать на лаврах пока рано, потому что пока только около 40% граждан осведомлено о деле Ивана. Есть и те, кто считает, что его преследование не связано с профессиональной деятельностью. Так что всем нам еще есть над чем работать».

Напомним, бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает и связывает обвинение со своей журналистской деятельностью.

Теги:
ng , дело дмитриева, голунов, дело сафронова, сафронов иван
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