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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Россия решила выслать норвежского дипломата
Россия высылает из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.
По данным РИА Новости, речь идет о советнике посольства Яне Флэте, которому в течение трех дней придется покинуть страну.
Сегодня посла королевства Рюне Ресаланда вызвали на Смоленскую площадь в связи с высылкой российского дипломата из Осло. «В качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен "persona non grata"», — уточнили в пресс-службе министерства.
Десять дней назад Осло объявил о высылке из Норвегии российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. На отъезд ему дали 72 часа. МИД России назвал этот шаг «недружественным», а российское посольство в Норвегии заявило протест.
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Теги:sn, высылка, норвегия, дипломатия
Премьер-министр Японии подал в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Об этом, как сообщает Kyodo, он объявил сегодня на пресс-конференции.
В последнее время у 65-летнего Абэ начались проблемы со здоровьем: у него обострилось хроническое заболевание — язвенный колит. Местные СМИ отмечают, что как минимум последние полтора месяца премьер не участвовал в пресс-конференциях.
Правительство Синдзо Абэ возглавляет уже восемь лет подряд, а это рекордный срок пребывания в этой должности в Японии. Причем ранее — в период с 2006 по 2007 год политик уже занимал пост премьера, но также оставил его по медицинским показаниям.
Абэ покидает правительство на фоне падения рейтинга. Последние опросы показывают, что работой его кабмина довольны лишь 36% граждан. Большинство претензий к правительству связаны с пандемией.
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