Россия решила выслать норвежского дипломата

Россия высылает из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

По данным РИА Новости, речь идет о советнике посольства Яне Флэте, которому в течение трех дней придется покинуть страну.

Сегодня посла королевства Рюне Ресаланда вызвали на Смоленскую площадь в связи с высылкой российского дипломата из Осло. «В качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен "persona non grata"», — уточнили в пресс-службе министерства.

Десять дней назад Осло объявил о высылке из Норвегии российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. На отъезд ему дали 72 часа. МИД России назвал этот шаг «недружественным», а российское посольство в Норвегии заявило протест.