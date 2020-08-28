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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Премьер-министр Японии подал в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Об этом, как сообщает Kyodo, он объявил сегодня на пресс-конференции.
В последнее время у 65-летнего Абэ начались проблемы со здоровьем: у него обострилось хроническое заболевание — язвенный колит. Местные СМИ отмечают, что как минимум последние полтора месяца премьер не участвовал в пресс-конференциях.
Правительство Синдзо Абэ возглавляет уже восемь лет подряд, а это рекордный срок пребывания в этой должности в Японии. Причем ранее — в период с 2006 по 2007 год политик уже занимал пост премьера, но также оставил его по медицинским показаниям.
Абэ покидает правительство на фоне падения рейтинга. Последние опросы показывают, что работой его кабмина довольны лишь 36% граждан. Большинство претензий к правительству связаны с пандемией.
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Теги:sn, правительство, премьер-министр, япония
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 980 тысяч человек
За последние сутки на территории России зафиксировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 980 405.
В Москве выявили 654 новых заболевших, в Петербурге — 187, в Подмосковье — 150, 133 человека заразились в Нижегородской области, еще 132 — в Ростовской. ТАСС отмечает, что суточный рост заболевших в стране 13 дней не превышает 0,5%.
В стране зафиксировали 110 летальных исхода, из них 10 пациентов скончались в Москве и 9 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии достигло 16 914. Выздоровели 798 466 человек, 165 025 — продолжают лечение.