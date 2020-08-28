Премьер-министр Японии подал в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Об этом, как сообщает Kyodo, он объявил сегодня на пресс-конференции.

В последнее время у 65-летнего Абэ начались проблемы со здоровьем: у него обострилось хроническое заболевание — язвенный колит. Местные СМИ отмечают, что как минимум последние полтора месяца премьер не участвовал в пресс-конференциях.

Правительство Синдзо Абэ возглавляет уже восемь лет подряд, а это рекордный срок пребывания в этой должности в Японии. Причем ранее — в период с 2006 по 2007 год политик уже занимал пост премьера, но также оставил его по медицинским показаниям.

Абэ покидает правительство на фоне падения рейтинга. Последние опросы показывают, что работой его кабмина довольны лишь 36% граждан. Большинство претензий к правительству связаны с пандемией.