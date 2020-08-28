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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 980 тысяч человек
За последние сутки на территории России зафиксировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 980 405.
В Москве выявили 654 новых заболевших, в Петербурге — 187, в Подмосковье — 150, 133 человека заразились в Нижегородской области, еще 132 — в Ростовской. ТАСС отмечает, что суточный рост заболевших в стране 13 дней не превышает 0,5%.
В стране зафиксировали 110 летальных исхода, из них 10 пациентов скончались в Москве и 9 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии достигло 16 914. Выздоровели 798 466 человек, 165 025 — продолжают лечение.
Фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины
В Санкт-Петербурге вандалы повредили автомобиль фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Как сообщает издание, в его машине разбиты стекла и проколоты все шины.
Изуродованный автомобиль Френкель обнаружил сегодня утром, когда вышел из дома. Кто стоит за преступлением, неизвестно.
Это не первое нападение на журналиста этим летом: напомним, 30 июня полицейский и ранее судимый за побои наблюдатель сломали фотографу руку на избирательном участке, куда Френкель приехал после сообщения о нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Журналисту пришлось делать операцию.
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