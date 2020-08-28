Число заразившихся коронавирусом в России превысило 980 тысяч человек

За последние сутки на территории России зафиксировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 980 405.

В Москве выявили 654 новых заболевших, в Петербурге — 187, в Подмосковье — 150, 133 человека заразились в Нижегородской области, еще 132 — в Ростовской. ТАСС отмечает, что суточный рост заболевших в стране 13 дней не превышает 0,5%.

В стране зафиксировали 110 летальных исхода, из них 10 пациентов скончались в Москве и 9 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии достигло 16 914. Выздоровели 798 466 человек, 165 025 — продолжают лечение.