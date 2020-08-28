В Санкт-Петербурге вандалы повредили автомобиль фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Как сообщает издание, в его машине разбиты стекла и проколоты все шины.

Изуродованный автомобиль Френкель обнаружил сегодня утром, когда вышел из дома. Кто стоит за преступлением, неизвестно.

Это не первое нападение на журналиста этим летом: напомним, 30 июня полицейский и ранее судимый за побои наблюдатель сломали фотографу руку на избирательном участке, куда Френкель приехал после сообщения о нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Журналисту пришлось делать операцию.