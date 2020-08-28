Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

важно

Путин: Россия сформировала резерв силовиков для стабилизации ситуации в Беларуси

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 93 от 28 августа 2020

Читать номер

Фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи шины 

Общество1 255

1 2553
 

В Санкт-Петербурге вандалы повредили автомобиль фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Как сообщает издание, в его машине разбиты стекла и проколоты все шины.

Изуродованный автомобиль Френкель обнаружил сегодня утром, когда вышел из дома. Кто стоит за преступлением, неизвестно.

Это не первое нападение на журналиста этим летом: напомним, 30 июня полицейский и ранее судимый за побои наблюдатель сломали фотографу руку на избирательном участке, куда Френкель приехал после сообщения о нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Журналисту пришлось делать операцию.

Читайте также

«Появился лишний повод напомнить, что мое место — в печи». Давид Френкель, фотограф «Медиазоны», — о нападении полицейского, штрафах и новом антисемитизме

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, френкель, Санкт-Петербург, вандализм
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera