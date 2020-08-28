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№ 93 от 28 августа 2020

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В Якутии экс-начальник отдела полиции получил 4 года колонии за пытки инвалида электрошокером 

Общество66

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Суд в Якутии приговорил бывшего начальника отдела полиции Усть-Майского района Валерия Александрова к четырем годам лишения свободы за избиение инвалида. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Александрова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия с помощью специальных средств (п.п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК). По той же статье был осужден и его подчиненный — бывший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Кутовой. Он получил 3,5 года лишения свободы условно.

Следствие установило, что в октябре 2018 года полицейские, будучи пьяными, приехали в дом к жителю района и начали выбивать у него признательные показания по делу о незаконном хранении охотничьего оружия. Мужчину с ограниченными возможностями силовики избивали ногами и как минимум пять раз ударили током в бедро. Пострадавший обратился в больницу.

«На следующий день полицейские явились к пострадавшему мужчине и под угрозой применения насилия потребовали написать заявление о прекращении проверки по его обращению», — рассказали в пресс-службе СК, отметив, что несмотря на это,  дело все-таки было доведено до суда.

Начальника отдела уволили еще во время служебной проверки, а Кутового сняли с должности только после приговора суда. Их лишили всех званий и запретили работать в органах внутренних дел в течение двух лет после окончания срока наказания.

Теги:
sn, произвол, полицейское насилие, якутия
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