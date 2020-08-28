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Путин: Россия сформировала резерв силовиков для стабилизации ситуации в Беларуси

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№ 93 от 28 августа 2020

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Что произошло за ночь 28 августа. Коротко

Общество39

Александра НовиковаКорреспондент

39
 
  • В Минске в ходе протестной акции на площади Независимости силовики задержали более 200 человек. Как сообщает правозащитный центр «Весна», не менее 20 из них — журналисты, которые планировать освещавшие шествие протестующих в белорусской столице. Пока шла акция, иностранных и российских корреспондентов около часа держали в отделении «для проверки документов». Их белорусских коллег выпустили не так быстро, а некоторых и вовсе оставили на ночь в изоляторе на улице Окрестина.
  • На фоне кризиса в Беларуси МИД Украины приостановил все контакты с Минском, опасаясь «репутационных потерь». Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Возобновить контакты Киев готов, когда они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
  • В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших непосредственно от инфекции в Москве выросло до 4786. Всего с начала распространения в России COVID-19 унес 16 814 жизней.
  • Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. «Горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года», — заявил действующий президент США на съезде Республиканской партии. Он пообещал в случае переизбрания «защищать Америку от всех опасностей» и бороться «фашизмом и коммунизмом».

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Теги:
sn, коронавирус, беларусь, трамп
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