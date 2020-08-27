В Москве заочно арестовали россиянку, которая смогла три раза проголосовать в Израиле по поправкам в Конституцию

ОБНОВЛЕНО 22:35 Галерист Марат Гельман сообщил в фейсбуке, что в его квартире в Москве проходит обыск в рамках уголовного дела Ильински. Гельман заявил, что «некий суд установил что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка», и уточнил, что сейчас живет в Черногории вместе с женой и тремя детьми.

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России Яэль Ильински. Она трижды проголосовала по поправкам к Конституции в Израиле. Это следует из карточки уголовного дела на сайте суда, на которую обратила внимание Медиазона.

Ильински 28 июля рассказала, что на голосовании по поправкам смогла проголосовать три раза: в посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и через интернет, и добавила, что ее несовершеннолетняя дочь также смогла проголосовать в Хайфе, так как у нее не проверили возраст. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование и никак это не проверяют», — рассказывала она.

Она написала об этом в своем фейсбуке, и эта информация моментально разлетелась по СМИ. Ей начали поступать звонки из консульства. Ильински утверждала, что на нее давили и «угрожали какими-то санкциями».

30 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (часть 2 статьи 142.2 УК).

О неоднократном голосовании в Великобритании также

сообщил живущий в Лондоне москвич. Журналист «Дождя» Павел Лобков выяснил, что проголосовать в Москве можно дважды — через интернет и на участке. О недочетах также сообщал и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг, которому вопреки правилам выдали избирательный бюллетень на участке, хотя до этого он зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.

Напомним, поправки в Конституцию, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.