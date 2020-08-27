В Челябинске предъявили обвинение юристу протестного экологического движения Владимиру Казанцеву — его обвиняют в мошенничестве по статье 19.3 УК РФ. По версии следствия, юрист протестного экологического движения СтопГок Владимир Казанцев взял деньги у своего клиента для передачи работникам суда, для решения вопроса по арбитражному делу.

«Казанцев считает, что его оговаривают, — сообщает адвокат Казанцева Андрей Лепёхин. — У них с клиентом были чисто договорные отношения и той стороне что-то не понравилось».

По словам адвоката, второй версией преследования Казанцева может быть его активная позиция против строительства Томинского ГОКа.

Сегодня в Челябинске состоялась серия одиночных пикетов в поддержку Казанцева у здания резиденции губернатора. Около десяти человек вышли поддержать юриста СтопГока.

По словам одного из лидеров движения СтопГок Василия Московца, челябинцы вышли поддержать Казанцева, потому что абсолютно очевиден заказ со стороны РМК с целью как можно больше затруднить его участие в судебном процессе. «Владимира Казанцев играет решающую роль в иске о запрете Томинского ГОКа, — говорит Московец. — Заседание назначено на 11 сентября планировался допрос экспертов и вот такая ситуация произошла», — заключил он.

Напомним, что вчера вечером были проведены обыски на квартире и в офисе Владимира Казанцева. Сам юрист СтопГока находится в ИВС, ожидая избрания меры пресечения. Назавтра назначен суд.