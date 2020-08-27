В Омске суд оштрафовал на 100 тысяч рублей организатора митингов, участники которых был признаны невиновными тем же судом

В Омске суд оштрафовал на 100 тысяч рублей комитет по правам человека, организовавший акции протеста, участники которых были оправданы тем же судом.

Куйбышевский районный суд Омска 26 и 27 августа назначил два штрафа (оба - в размере 50 тыс. рублей) Омскому областному комитету по правам человека за организацию митингов, состоявшихся полтора месяца назад в селах Троицкое и Ясная Поляна.

Как сказал «Новой» председатель КПЧ Валентин Кузнецов, судьи Юрий Гунгер и Ирина Мякишева огласили пока только резолютивную часть этих решений, из которой неясно, чем именно организатор акций нарушил законодательство.

«Уведомления о их проведении подавались заблаговременно: администрация Омского района рекомендовала нам воздержаться от этих акций "из-за опасности распространения коронавирусной инфекции". Так сказано в официальном ответе: это — рекомендация, а не запрет, мы приняли ее к сведению, но совсем не обязаны были ей подчиняться, тем более, что в регионе на тот момент уже не действовал режим самоизоляции: он завершился 14 июня, а митинги проходили почти месяц спустя».

На них присутствовали сотрудники полиции, численность которых, говорит Кузнецов, в два с лишним раза превосходила количество протестующих сельских жителей. Правоохранители говорили в мегафон, что «мероприятие незаконно», предлагая его участникам разойтись.

«Но опять же, — поясняет правозащитник, — это было предложение, а не требование. Если мы нарушали закон, почему полицейские сразу не составили протоколы? Митинги в Троицком и Ясной Поляне состоялись 11 и 12 июля, а меня вызвали в райотдел полиции только 15-го, хотя в части 2 статьи 28.5 КоАП четко сказано: "В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств, протокол об административном правонарушении составляется не позднее двух суток с момента его выявления"».

Кроме Валентина Кузнецова, подававшего уведомления в администрацию от имени КПЧ, в «нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия» (ч.1 ст. 20.2 КоАП) обвинялись еще несколько их участников, громко на этих акциях выступавших.

17 августа, как сообщала «Новая», дело в отношении депутата Троицкого поселения Ирины Дроздовой по той же административной статье прекращено Куйбышевским райсудом «за отсутствием состава правонарушения». В следующие дни на таких же основаниях (со ссылкой на Федеральный закон № 54, разрешающий гражданам собираться мирно, без оружия на любые акции) были оправданы тем же судом сельский депутат Антон Николаев и главврач центра реабилитации инвалидов Натела Полежаева.

Та же судья Мякишева, которая оправдала Дроздову, почему-то назначила штраф комитету, возглавляемому Кузнецовым. «Мы — общественная организация, — говорит Валентин Николаевич, — у нас нет таких денег на счетах. Это решение я буду обжаловать: судья не имела права принимать к рассмотрению просроченные протоколы».

Как сообщалось ранее, в селах Троицкое и Ясная Поляна проходили протестные акции против «экологического геноцида» селян — в частности, строительства в поселении крематория и расширения мусорного полигона, на который боле 50 лет свозятся твердые бытовые отходы со всего города.