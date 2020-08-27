Жители Севастополя выступили против проведения форума «Армия-2020» в городе

Жители Севастополя во время открытия форума «Армия-2020» устроили акцию протеста: они вывесили баннер с надписью «Уберите танки от наших домов!». Теперь инициативная группа намерена собрать подписи под обращением к врио губернатора Михаилу Развожаеву, чтобы в дальнейшем военные проводили учения с применением боевой техники на специализированных полигонах, а не под окнами жилых домов.

Фото предоставлено активистами

Форум «Армия-2020» проходит в Севастополе с 27 по 29 августа в парке «Патриот». Как рассказал «Новой газете» член инициативной группы Дмитрий Маcлов, жилые дома расположены вокруг площадки парка на расстоянии 15-20 метров. Для подготовки к форуму там ежедневно на протяжении двух недель военные стреляли из автоматов, с боевых вертолетов, танков и проводили репетицию авиашоу на сверхзвуковых самолетах, опускаясь во время маневра на высоту 50-100 метров от земли при нормативе для населенных пунктов не меньше 300 метров. «Понятно, что стреляют холостыми, но дети вокруг парка собирают гильзы и приносят родителям», — сказал он.

Жители повесили баннер на три дня, чтобы донести до властей, что для проведения форума должно быть выделено другое место, вдали от населенного пункта, отметил Маслов. «Военная техника шумит, территория, на которой они проводят эти действия, не является землей спецназначения по кадастровой карте», — отметил он.

На кадастровой карте площадка парка действительно значится как земли населенных пунктов, но в правительстве Севастополя подтвердили, что эта земля передана в федеральную собственность по неопубликованному распоряжению правительства №195-РП, а по вопросам шума и нарушения норм безопасности посоветовали обратиться к военным.

Пресс-секретарь филиала парка «Патриот» Ольга Волкова сообщила «Новой газете», что мероприятие проводится там, так как это — территория Минобороны. На возражение о том, что она не указана на кадастровой карте как территория спецназначения, Волкова ответила: «Вы пользуетесь неправильной кадастровой картой». Вопросы о нарушении норм безопасности в ходе подготовки и проведения форума она проигнорировала, посоветовав направить официальный запрос.

Координатор «Севальтернативы» Виктор Киселев уточнил, что из-за парка в их организацию регулярно поступают обращения жителей: на площадку свозят строительный мусор и расширяют границы «полигона» за счет частных участков, ссыпая самосвалами землю, перемешанную со строительными отходами. Кроме того, военные уничтожили дорогу, по которой жители близлежащих домов ездили годами, а также засыпали отходами системы водоснабжения и установили на колодце КПП.

По словам Киселева, у пяти местных жителей военные пытаются отсудить участки, чтобы расширить площадку парка, ссылаясь на распоряжение №195-РП, по которому несколько тысяч гектаров городских и частных земель первый губернатор Севастополя Сергей Меняйло передал Минобороны. «С жителями уже встречался глава филиала парка Александр Зданович, но на все эти претензии он ответил, что это территория воинской части и их проблемы людей не интересуют», — отметил Киселев.