Forbes по требованию ВЭБа удалил статью о поступлении дочери Шувалова на бюджет в МГУ

С сайта Forbes Russia удалили статью о поступлении в МГУ Анастасии Шуваловой — дочери главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. В заметке утверждалось, что полная тезка дочери Шувалова поступила на бюджет факультета психологии МГУ, хотя имела меньше баллов, чем некоторые другие абитуриенты.

Главред издания объяснил решение удалить материал тем, что позже редакция получила от университета данные о том, что девушка была зачислена в вуз на коммерческой основе, а значит заметка вводила читателей в заблуждение.

«Я до сих пор считаю эту заметку общественно значимой, ведь в ней идет речь о том, что абитуриент из богатой семьи известного госменеджера мог несправедливо получить преимущество при поступлении в вуз», — рассказал в фейсбуке шеф-редактор сайта Forbes Владимир Моторин (его закрытый пост продублировала журналистка Олеся Герасименко — ред.).

Он отметил, что журналисты сделали все возможное, чтобы верифицировать информацию о поступлении Шуваловой и связались с пресс-службой ВЭБа, но контактировали с ней «без особого успеха». Моторин сообщил «Новой газете», что они общались по почте, телефону и смс. Также журналисты связались с представителями МГУ, после чего информацию о поступлении Шуваловой на бюджет удалили с сайта вуза, объяснив это ошибкой и добавив, что она будет учиться на коммерции.

Уже после публикации заметки изданию предоставили копию контракта между вузом и абитуриенткой, на котором стоит штамп от 21 августа. Также в ВЭБ.РФ потребовали удалить заметку и принести извинения Шуваловой, пригрозив судом. Моторин уточнил «Новой», что речь идет об иске за вмешательство в частную жизнь.

«Не знаю, какие конкретно факты собирался опровергать через суд ВЭБ.РФ (они все достоверные), но думаю, что госкорпорация и ее руководство могут себе позволить очень хороших юристов. Я с пониманием отношусь к этому решению, однако считаю, что после этого наступает не журналистика, а что-то совсем другое, а потому ухожу», — заключил он в фейсбуке.

После того, как заметку сняли с сайта Forbes, «Медиазона» и «Дождь» получили сообщения от пресс-службы ВЭБ.РФ с просьбой удалить новости, написанные по этому материалу. Оба СМИ решили этого не делать.

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В начале августа «Новая газета» совместно с «Трансперенси», DOXA и «Важными историями» выпустила расследование, в котором рассказывается, как многие высокопоставленные чиновники отправляли в престижные вузы своих детей и родственников по целевому набору от госструктур, которые сами же возглавляли или курировали. На их обучение государство выделяло десятки миллионов рублей, но в некоторых случаях родственники чиновников не работали в министерствах и ведомствах, которые направляли их на обучение.

После этого глава комиссии по образованию Мосгордумы, депутат Евгений Бунимович обратился к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с просьбой провести проверку данных из расследования «Новой».