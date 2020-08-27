Верховный суд не стал рассматривать иск кандидатов в депутаты об отмене трехдневного голосования

Верховный суд России отказал в принятии к производству иска кандидатов в депутаты законодательных органов различных уровней, требовавших отменить процедуру трехдневного голосования на выборах.

В коллективном заявлении, которое подписали не менее ста кандидатов, указывалось, что поправка в федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», дающая ЦИК возможность устанавливать порядок и сроки досрочного голосования, нарушает пассивные и активные избирательные права граждан.

«Опыт общероссийского голосования по поправкам к Конституции России хорошо демонстрирует, что многодневное голосование дает огромные возможности для фальсификации результатов», —объясняли кандидаты.

В Верховном суде, в свою очередь, заявили, что ВС не может быть судом первой инстанции по данному иску, и отказали в принятии его к производству. Кандидаты намерены в ближайшее время оспорить определение Верховного суда.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешит избиркомам назначать голосование на выборах и референдумах в течение двух или трех дней. Такая инициатива появилась после голосования по поправкам к Конституции, которое шло в течение недели. Документ также разрешает избиркомам организовывать голосование вне участков, на придомовых территориях, как это было во время опроса по поправкам. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что трехдневное голосование будет организовано уже на ближайших сентябрьских выборах.

При этом в ассоциации наблюдателей «Голос» заявляли, что при многодневном голосовании невозможно организовать качественное наблюдение, а члены избиркомов призывали не допустить принятия закона, так такой процесс ухудшает условия «и без того изнурительного труда».