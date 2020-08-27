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Путин: Россия сформировала резерв силовиков для стабилизации ситуации в Беларуси

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№ 92 от 26 августа 2020

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Вологодский активист умер в отделении полиции в ожидании суда 

Общество793

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Активист, выступавший против уничтожения сквера Ярославской улице в Вологде, скончался в отделении полиции №1 после задержания силовиками. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

По просьбе адвоката активиста Романа Морозова, имя умершего не сообщается. Защитник предполагает, что он скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Накануне у стройплощадки на Ярославской улице полицейские задержали двух мужчин — Олега Малиновского и Сергея Пахолкова. Им вменили в вину неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и игнорирование правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). Ночь они провели в отделении, где их решили оставить до суда. К одному из задержанных приезжала скорая помощь.

Во время карантина вологодские власти решили построить детский сад на месте сквера на Ярославской улице. Жители требовали построить здание дошкольного учреждения в другом месте, чтобы сохранить зеленые насаждения.

Теги:
sn, полиция, активисты, вологодская область

Жители Басманного района Москвы потребовали сохранить его исторический облик

Общество1 036

1 036
 

Жители Басманного района Москвы потребовали от властей прекратить застройку и сохранить исторически значимые объекты. Их обращение имеется в распоряжении «Новой газеты». 

Документ адресован в том числе президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и мэру столицы Сергею Собянину. «Самобытность [района] уничтожают самым изощренным и циничным способом — речь идет о массовой застройке любого клочка свободной земли. А там, где нет свободной, ее освобождают, уничтожая и разрушая наше историческое наследие», — говорится в обращении. 

Жители Басманного района отметили, что с начала 2020 года район уже лишился трех зданий: Доходного дома Варенцова, здания, по преданию принадлежавшего Монсам, и дома 60 строение 4 на улице Бакунинской — объекта историко-градостроительной среды. Еще ряд исторических зданий в районе тоже оказались под угрозой. 

Из-за происходящего жители потребовали, в частности, отреставрировать объекты, сохранить исторический облик Сыромятнического тоннеля и Андроникова виадука, а также отменить проект коммерческой застройки в границах Хохловского и Колпачного переулков. 

Басманный район находится в Центральном административном округе Москвы. Там много исторических зданий и памятников архитектуры. «Именно здесь формировались принципы городской застройки, возводились усадьбы-дворцы и разбивались регулярные парки, присущие европейским городам», — отметили жители в обращении. 

Теги:
em, застройка, москва
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