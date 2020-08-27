Вологодский активист умер в отделении полиции в ожидании суда 

Активист, выступавший против уничтожения сквера Ярославской улице в Вологде, скончался в отделении полиции №1 после задержания силовиками. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

По просьбе адвоката активиста Романа Морозова, имя умершего не сообщается. Защитник предполагает, что он скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Накануне у стройплощадки на Ярославской улице полицейские задержали двух мужчин — Олега Малиновского и Сергея Пахолкова. Им вменили в вину неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и игнорирование правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). Ночь они провели в отделении, где их решили оставить до суда. К одному из задержанных приезжала скорая помощь.

Во время карантина вологодские власти решили построить детский сад на месте сквера на Ярославской улице. Жители требовали построить здание дошкольного учреждения в другом месте, чтобы сохранить зеленые насаждения.