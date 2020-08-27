Жители Басманного района Москвы потребовали сохранить его исторический облик

Жители Басманного района Москвы потребовали от властей прекратить застройку и сохранить исторически значимые объекты. Их обращение имеется в распоряжении «Новой газеты».

Документ адресован в том числе президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и мэру столицы Сергею Собянину. «Самобытность [района] уничтожают самым изощренным и циничным способом — речь идет о массовой застройке любого клочка свободной земли. А там, где нет свободной, ее освобождают, уничтожая и разрушая наше историческое наследие», — говорится в обращении.

Жители Басманного района отметили, что с начала 2020 года район уже лишился трех зданий: Доходного дома Варенцова, здания, по преданию принадлежавшего Монсам, и дома 60 строение 4 на улице Бакунинской — объекта историко-градостроительной среды. Еще ряд исторических зданий в районе тоже оказались под угрозой.

Из-за происходящего жители потребовали, в частности, отреставрировать объекты, сохранить исторический облик Сыромятнического тоннеля и Андроникова виадука, а также отменить проект коммерческой застройки в границах Хохловского и Колпачного переулков.

Басманный район находится в Центральном административном округе Москвы. Там много исторических зданий и памятников архитектуры. «Именно здесь формировались принципы городской застройки, возводились усадьбы-дворцы и разбивались регулярные парки, присущие европейским городам», — отметили жители в обращении.