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№ 92 от 26 августа 2020

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Жители Басманного района Москвы потребовали сохранить его исторический облик

Общество7

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Жители Басманного района Москвы потребовали от властей прекратить застройку и сохранить исторически значимые объекты. Их обращение имеется в распоряжении «Новой газеты». 

Документ адресован в том числе президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и мэру столицы Сергею Собянину. «Самобытность [района] уничтожают самым изощренным и циничным способом — речь идет о массовой застройке любого клочка свободной земли. А там, где нет свободной, ее освобождают, уничтожая и разрушая наше историческое наследие», — говорится в обращении. 

Жители Басманного района отметили, что с начала 2020 года район уже лишился трех зданий: Доходного дома Варенцова, здания, по преданию принадлежавшего Монсам, и дома 60 строение 4 на улице Бакунинской — объекта историко-градостроительной среды. Еще ряд исторических зданий в районе тоже оказались под угрозой. 

Из-за происходящего жители потребовали, в частности, отреставрировать объекты, сохранить исторический облик Сыромятнического тоннеля и Андроникова виадука, а также отменить проект коммерческой застройки в границах Хохловского и Колпачного переулков. 

Басманный район находится в Центральном административном округе Москвы. Там много исторических зданий и памятников архитектуры. «Именно здесь формировались принципы городской застройки, возводились усадьбы-дворцы и разбивались регулярные парки, присущие европейским городам», — отметили жители в обращении. 

Теги:
em, застройка, москва
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