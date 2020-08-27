«Операция украинских и американских спецслужб»: Путин — о задержании бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Сергею Брилеву заявил, что задержание в Беларуси 33 бойцов «ЧВК Вагнера», приехавших из России, — это «операция украинских спецслужб совместно с американскими».

По словам Путина, задержанные в Беларуси граждане должны были выехать в третьи страны «для абсолютно легальной работы». «Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали», — заявил он Брилеву.

Напомним, 33 бойцов задержали в Беларуси в конце июля. Все из них, кроме одного, поселились в санатории, его же задержали на юге страны. В КГБ Беларуси утверждали, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Ведомство также сообщало, что они — наемники из «ЧВК Вагнера». «Новой газете» удалось установить, что они связаны с военной организацией российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Президент Украины Владимир Зеленский просил выдать задержанных, так как они могли принмать участие в военном конфликте на Донбассе. Александр Лукашенко говорил, что будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

О возвращении задержанных в Россию Генпрокуратура сообщила 14 августа. Один из них остался в Беларуси, потому что у него был паспорт этой страны. Вероятно, речь шла о 42-летнем Андрее Бакуновиче, который упоминался в докладе экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН в апреле 2020 года.