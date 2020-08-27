Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

важно

Путин: Россия сформировала резерв силовиков для стабилизации ситуации в Беларуси

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 92 от 26 августа 2020

Читать номер

Путин: сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» Беларуси

Общество3 233

3 23310
 

Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Фрагмент интервью с российским лидером показал телеканал «Россия 1».

«Он (Лукашенко — ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, что мы оказали по необходимости ему соответствующую помощь. Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — заявил Путин. 

Российский лидер также сказал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Россия исходит из того, что ситуация в этой стране решится мирным путем. Путин также выразил уверенность в том, что на процессы в Беларуси хотят повлиять извне из-за определенных политических интересов. 

Протесты в стране начались 9 августа, после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли. 

СМИ обращали внимание, что в Минск за последние две недели дважды прилетал борт, который связывают с главой ФСБ России Александром Бортниковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто был на его борту.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, беларусь, путин
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera