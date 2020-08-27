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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
Путин: сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» Беларуси
Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Фрагмент интервью с российским лидером показал телеканал «Россия 1».
«Он (Лукашенко — ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, что мы оказали по необходимости ему соответствующую помощь. Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — заявил Путин.
Российский лидер также сказал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Россия исходит из того, что ситуация в этой стране решится мирным путем. Путин также выразил уверенность в том, что на процессы в Беларуси хотят повлиять извне из-за определенных политических интересов.
Протесты в стране начались 9 августа, после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли.
СМИ обращали внимание, что в Минск за последние две недели дважды прилетал борт, который связывают с главой ФСБ России Александром Бортниковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто был на его борту.
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