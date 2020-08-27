На екатеринбургскую художницу составили протокол об экстремизме за репост клипа группы Alai Oli

Полиция Курганской области составила протокол по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) на 29-летнюю художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву. Поводом для начала производства стал клип группы Alai Oli, размещенный художницей на своей странице во «ВКонтакте» в 2010 году.

Песня Alai Oli посвящена девушке, которая предпочла «нормальным пацанам» из питерского района Купчино темнокожего молодого человека. В 2016 году, судя по материалам дела, она была признана экстремистской. В 2020 году полиция обнаружила ее на странице Полины Гузеевой.

По статье 20.29 КоАП художнице грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В поддержку Полины уже высказалась солистка Alai Oli Ольга Маркес и артисты, которые участвовали в съемках клипа. Они заявили, что песня носила юмористический, а не расистский характер, а само возбуждение административного дела назвали «беспределом».