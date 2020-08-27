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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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На екатеринбургскую художницу составили протокол об экстремизме за репост клипа группы Alai Oli

Общество71

Иван Жилинспецкор

71
 

Полиция Курганской области составила протокол по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) на 29-летнюю художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву. Поводом для начала производства стал клип группы Alai Oli, размещенный художницей на своей странице во «ВКонтакте» в 2010 году.

Песня Alai Oli посвящена девушке, которая предпочла «нормальным пацанам» из питерского района Купчино темнокожего молодого человека. В 2016 году, судя по материалам дела, она была признана экстремистской. В 2020 году полиция обнаружила ее на странице Полины Гузеевой.

По статье 20.29 КоАП художнице грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В поддержку Полины уже высказалась солистка Alai Oli Ольга Маркес и артисты, которые участвовали в съемках клипа. Они заявили, что песня носила юмористический, а не расистский характер, а само возбуждение административного дела назвали «беспределом».

Теги:
административный протокол, курганская область, em

МВД России начало проверку из-за госпитализации Навального

Общество1 741

1 741
 

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу начало проверку из-за госпитализации политика Алексея Навального, говорится на сайте министерства.

В полиции заявили, что, в частности, осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался Навальный, изучили маршрут его передвижения, изъяли более 100 предметов и проанализировали данные камер видеонаблюдения. Также проводится более 20 различных экспертиз. Однако в МВД утверждают, что сильнодействующих либо наркотических веществ не нашли.

Проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Она утверждает, что это произошло еще 20 августа — в день, когда Навального госпитализировали в Омске. 

Напомним, политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер сообщил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Шарите. Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Теги:
em, мвд, навальный
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