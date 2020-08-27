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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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МВД России начало проверку из-за госпитализации Навального

Общество385

385
 

МВД России начало проверку из-за госпитализации политика Алексея Навального, говорится на сайте министерства.

Проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Она утверждает, что это произошло еще 20 августа — в день, когда Навального госпитализировали в Омске. 

Политику стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер сообщил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Сейчас политик находится в берлинской клинике Шарите. 

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В России за сутки зафиксировали еще 4 711 новых случаев COVID-19

Общество511

511
 

За последние сутки на территории России зафиксировали 4 711  новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 975 576.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (637), Санкт-Петербуре (184), Московской& области (148), Нижегородской области (134) и Ростовской области (128).

Также за сутки зафиксирован 121 летальный исход. Всего за все время вследствие коронавируса умерло 16 804 человек.

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 24 миллиона, а число умерших превысило 825,6 тысячи. Россия по-прежнему остается на четвертом месте по количеству выявленных заражений COVID-19. На первом месте США (5,8 миллионов), потом Бразилия (3,7 миллионов) и Индия (3,5 миллионов).

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Теги:
ng , коронавирус
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