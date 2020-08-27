МВД России начало проверку из-за госпитализации Навального

За последние сутки на территории России зафиксировали 4 711 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 975 576.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (637), Санкт-Петербуре (184), Московской& области (148), Нижегородской области (134) и Ростовской области (128).

Также за сутки зафиксирован 121 летальный исход. Всего за все время вследствие коронавируса умерло 16 804 человек.

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 24 миллиона, а число умерших превысило 825,6 тысячи. Россия по-прежнему остается на четвертом месте по количеству выявленных заражений COVID-19. На первом месте США (5,8 миллионов), потом Бразилия (3,7 миллионов) и Индия (3,5 миллионов).