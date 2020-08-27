Силовики пришли с обыском к пресс-секретарю муниципального депутата Юлии Галяминой

Сотрудники силовых органов пришли с обыском к пресс-секретарю московского муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну. Об этом сообщила сама Галямина.

«В 8 утра к члену моей команды пришли с обыском. Сотрудники не представились и не предоставили документы. Но с их слов ясно, что Николай проходит свидетелем по моему делу», — уточнила она.

Сам Касьян в квартире во время обыска не находится, сообщают ОВД-Инфо.

26 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Галяминой о неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК). Сама Галямина сообщила, что ее вызвали в Следственный комитет 28 августа ознакомления с материалами дела. «После этого, видимо, дело передадут в прокуратуру», — добавила она.

О возбуждении уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий в отношении Галяминой стало известно 31 июля. СК заявил, что в начале июля Галямина разместила в интернете призывы к участию в несогласованной акции 15 июля против внесенных в Конституцию поправок.

15 июля на акции в Москве на Пушкинской площади прошел сбор подписей против внесенных в Конституцию поправок. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 147 человек.

При этом Галямину привлекали к ответственности по административной статье 20.2 КоАП в течение полугода до этого.

Первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ стал активист Ильдар Дадин, однако в 2017 году ему отменили приговор. Конституционный суд тогда указал, что ст. 212.1 УК можно применять только в случае «угрозы причинения вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку <...> или иным конституционно охраняемым ценностям». По этой же статье срок сейчас отбывает осужденный по «московскому делу» Константин Котов.