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№ 92 от 26 августа 2020

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ФСБ сообщила о задержании в Барнауле российского военного за передачу гостайны Украине

Общество263

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В Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения за передачу в Главное управление разведки Минобороны Украины сведений, составляющих государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Имя задержанного и суть обвинений не уточняется. Отмечается, что военный арестован по статье 275 УК («Государственная измена»). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

РИА Новости опубликовало видео ФСБ, на котором мужчина в военной форме с пакетом из продуктового магазина идет по улице, и его задерживают выбежавшие из машины силовики. Задержанному надевают наручники и ведут в фургон, на следующем кадре его заводят в какое-то здание, а затем показывается, как мужчину заводят и выводят из суда и вновь сажают в фургон.

РИА Новости отмечает, что судя по погонам, задержанный находится в звании старшего лейтенанта.

Теги:
барнаул, фсб, nt
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