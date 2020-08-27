Организатора теракта в Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению без права на УДО

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению 29-летнего австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерча в марте 2019 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В результате теракта погиб 51 человек, еще 40 были ранены. Судья назвал поступки Тарранта бесчеловечными. Это первый приговор в Новой Зеландии, вынесенный без права на условно досрочное освобождение.

Напомним, стрельба в двух мечетях в Крайстчерче произошла 15 марта 2019 года. Перед совершением нападения Таррант опубликовал 74-страничный документ на своих страницах в соцсетях, а также отправил копию в аппарат премьера страны Джасинды Ардерн. В нем он объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Во время теракта Таррант вел онлайн-трансляцию происходящего в интернете, Facebook и Instagram позже удалили оригинальную запись, однако ее копии все еще доступны в соцсетях.

В результате были задержаны три человека, однако двоих полиция отпустила, так как не нашла доказательств их причастности к теракту. Власти Новой Зеландии после стрельбы в мечетях пообещали изменить правила оборота оружия.