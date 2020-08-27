Покинувшие Высшую школу экономики преподаватели учредили независимый «Свободный университет»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз отказался продлевать контракт на предстоящий учебный год, объявили о запуске «Свободного университета» — независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры.

Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. К ним присоединяются преподаватели из других российских и зарубежных высших учебных заведений.

«Когда из-за COVID-19 университеты вынужденно оказались выброшены в пространство полного онлайна, вдруг особенно ясно стало, что многие институциональные требования, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, совершенно ложны по целеполаганию и нелепы по форме, — говорит Виктор Горбатов, — Присмотревшись, мы поняли, что они вовсе не про качество образования, мягкие навыки и мотивацию. Скорее, они про бюрократические показатели, массовость и дешевизну образовательного процесса. И тогда пришло ощущение, что мы можем очень много сделать сами, если качественное образование нам нужно не для галочки, а для жизни».

По словам создателей проекта, задача «Свободного университета» – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата. «Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет. Здесь пути университета и государства расходятся», — объясняют они.

Преподаватели и профессора отмечают, что не собираются конкурировать с государственными учебными заведениями, но видят свою задачу в том, чтобы собрать университетское сообщество заново — в новых условиях.

«Мы не прекратим защищать свободу знания и не оставим наших студентов», — резюмируют авторы проекта.

Предполагается, что «Свободный университет» станет международным, а образование для студентов будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.

Напомним, в августе стало известно, что Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями из-за «реорганизации», которая, как объясняли в вузе, является частью программы развития университета до 2030 года. При этом еще 2 июля студенческий журнал DOXA сообщил о планах руководства вуза составить список и сократить «оппозиционно настроенных и неблагонадежных преподавателей».

«Суть претензий мне до сих пор не ясна, о них никто ничего не сказал, — говорит профессор Елена Лукьянова, — ВШЭ попыталась подвести это под формальные основания. Какими бы они ни были, мы точно знаем, что мы профессионалы. И чем профессиональнее мы выступали, тем больше к нам было претензий. Сначала начали ограничивать право преподавателей свободно высказываться и публиковать свои исследования, а затем и вовсе высказываться по каким-то неполитическим темам».

«Свободный университет», говорит Лукьянова, сам будет отбирать профессионалов и в будущем может стать основной образовательной площадкой, которая, объединяя усилия с другими тематическими проектами, будет предоставлять качественное дополнительное образование, получение которого уже стало трендом во всем мире.