Счетная палата выявила 90% компаний с госучастием в «серой зоне»

В России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием и о их финансовой деятельности, говорится в ежемесячном бюллетене Счетной палаты.

Так, палата обнаружила, что Минэкономразвития в отчеты для Правительства включает сведения только о деятельности 10 крупнейших акционерных обществ (АО), это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется. При этом многие из акционерных обществ «нестабильны или имеют отрицательную динамику».

Отметим, согласно данным Счетной палаты, 97% доходов федерального бюджета в целом обеспечивают лишь 20 акционерных обществ, то есть 2% от их общего количества. В то же время свыше 500 компаний в 2017–2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета. Таким образом, точных данных об остальных госкомпаниях, которые генерируют большие финансовые потоки, не существует.

Помимо этого, ведомство выявило, что данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с государственным участием расходятся между собой. Таким образом, невозможно найти точную и достоверную информацию о количестве акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), подконтрольных государству.

Счетная палата выявила и непрозрачность доходов управляющих компаниями с госимуществом. Для большинства главных менеджеров госкомпаний не установлена обязанность отчитываться о доходах и имуществе, однако при этом размер их вознаграждений существенно превышает среднюю зарплату работников предприятий. Например, зарплата руководства ФГУП «УВО Минтранса» превышает зарплаты работников в 22 раза.

Напомним, Счетная палата нередко критикует работу государственных ведомств. Так, накануне она заявила, что из-за ошибок в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР) некоторые граждане недополучали пенсии. Помимо этого, она выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей. Из-за несвоевременного предоставления гражданами сведений в Пенсионный фонд он продолжает выплачивать пенсии их умершим родственникам.