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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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Адвокат журналиста «Росдержавы» рассказал о новых избиениях подзащитного в СИЗО

Общество15

15
 

Адвокат обвиняемого в вымогательстве журналиста «Росдержавы» Александра Дорогова Константин Барковский заявил, что давление на журналиста в СИЗО усилилось после жалоб об избиении и последующих проверок ОНК. Об этом защитник сообщил «ОВД-Инфо».

Барковский подал в ОНК Московской области новое обращение с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО-7 Московской области, которые заставляли Дорогова и нескольких его сокамерников полностью раздеваться, снимая это на видео. Как рассказал журналист своему адвокату, ему обещали мстить за каждый приезд ОНК.

Ранее адвокат сообщал, что после избиения Дорогова в СИЗО у него появились синяки на лице и теле, было разорвано ухо, повреждена нога, из-за чего журналист хромал, а майка была покрыта застиранными пятнами крови.

Напомним, видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали в конце июля по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин тогда заявлял, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье. Сами журналисты связывают уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Теги:
сизо, nt

Что произошло за ночь 27 августа. Коротко

Общество919

919
 
  • В Беларуси ОМОН разогнал участников мирной акции протеста на площади Независимости. Сотрудники силовых ведомств взяли в кольцо часть протестующих, еще около 100 человек попытались спрятаться в находящемся поблизости Красном костеле, силовики не отпускали их оттуда около получаса. Правозащитная организация «Весна» на данный момент сообщает о 19 задержанных в Минске, некоторые из них журналисты.
  • В России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием и о их финансовой деятельности, говорится в ежемесячном бюллетене Счетной палаты. Так, более 90% акционерных обществ находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется. Кроме того, данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с госучастием расходятся между собой.
  • Обвинения США российских НИИ в причастности к разработке химического и биологического оружия беспочвенны, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. 27 августа США внесли в санкционный список российские НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.
  • Организатора теракта в Новой Зеландии австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Он признан виновным в нападении на мечети Крайстчерча в марте в 2019 году. Тогда погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Таррант снимал нападение на камеру и выкладывал видео в соцсети. Позже он признал вину. Это первый приговор в Новой Зеландии, вынесенный без права на УДО.
  • Вице-президент США Майкл Пенс на съезде Республиканской партии дал официальное согласие на участие в выборах в качестве кандидата на пост вице-президента. Напомним, 24 августа партия выдвинула Дональда Трампа и Пенса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты, Трамп планирует выступить с заявлением по поводу участия в выборах 27 августа.
  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот заявил, что российские военные в Сирии нарушили протоколы предотвращения конфликтов и спровоцировали ДТП с американской техникой. Как говорится в заявлении Уллиота, это произошло в районе населенного пункта Дерик, в результате пострадали военные США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на обвинения со стороны США.
  • В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По данным университета Джонса Хопкинса число заражений COVID-19 во всем мире превысило 24 миллиона.

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Теги:
счетная палата, беларусь, сша, ng
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