Адвокат журналиста «Росдержавы» рассказал о новых избиениях подзащитного в СИЗО

Адвокат обвиняемого в вымогательстве журналиста «Росдержавы» Александра Дорогова Константин Барковский заявил, что давление на журналиста в СИЗО усилилось после жалоб об избиении и последующих проверок ОНК. Об этом защитник сообщил «ОВД-Инфо».

Барковский подал в ОНК Московской области новое обращение с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО-7 Московской области, которые заставляли Дорогова и нескольких его сокамерников полностью раздеваться, снимая это на видео. Как рассказал журналист своему адвокату, ему обещали мстить за каждый приезд ОНК.

Ранее адвокат сообщал, что после избиения Дорогова в СИЗО у него появились синяки на лице и теле, было разорвано ухо, повреждена нога, из-за чего журналист хромал, а майка была покрыта застиранными пятнами крови.

Напомним, видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали в конце июля по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин тогда заявлял, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье. Сами журналисты связывают уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.