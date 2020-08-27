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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
Адвокат журналиста «Росдержавы» рассказал о новых избиениях подзащитного в СИЗО
Адвокат обвиняемого в вымогательстве журналиста «Росдержавы» Александра Дорогова Константин Барковский заявил, что давление на журналиста в СИЗО усилилось после жалоб об избиении и последующих проверок ОНК. Об этом защитник сообщил «ОВД-Инфо».
Барковский подал в ОНК Московской области новое обращение с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО-7 Московской области, которые заставляли Дорогова и нескольких его сокамерников полностью раздеваться, снимая это на видео. Как рассказал журналист своему адвокату, ему обещали мстить за каждый приезд ОНК.
Ранее адвокат сообщал, что после избиения Дорогова в СИЗО у него появились синяки на лице и теле, было разорвано ухо, повреждена нога, из-за чего журналист хромал, а майка была покрыта застиранными пятнами крови.
Напомним, видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали в конце июля по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин тогда заявлял, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье. Сами журналисты связывают уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.
Что произошло за ночь 27 августа. Коротко
«Новая газета»редакция
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