В Симферополе и других городах Крыма перестали проводить мероприятия по очистке воды после ограничения водоснабжения

После ограничения водоснабжения в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов полуострова предприятие «Вода Крыма» перестало проводить мероприятия по очистке воды. Об этом 26 августа на брифинге по ситуации с водоснабжением центральных районов полуострова заявил директор ГУПа Владимир Баженов.

«После каждого фильтроцикла мы сбрасываем на каждом сооружении в канализацию две с половиной тысячи кубометров воды. Так устроены сети. Если будем ставить задачу добиться качества воды, тогда в сутки придется сбрасывать в канализацию до 10 тысяч кубов воды. Такой роскоши мы себе при подобных горизонтах водохранилищ позволить не можем», — заявил специалист.

Напомним, по данным крымских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. В частности, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены по 7 млн кубометров каждое вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров. В Аянском водохранилище осталось порядка 2 млн вместо 3,9 млн кубометров воды.

При этом, по словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, в городе не собираются вводить режим чрезвычайной ситуации. «Пока ЧС вводить не будем. Находимся в режиме повышенной готовности», — уточнила чиновница.

Помимо этого, власти города не планируют отключать воду в фонтанах, закрывать или ограничивать работу кафе и ресторанов, а также автомоек. Общественный транспорт также продолжат мыть и дезинфицировать в обычном режиме. «В городе всего 125 автомоек. Все они обязывались, в соответствии со стандартами Российской Федерации, перейти на оборотное водоснабжение. К сожалению, только 19 автомоек это сделали», — добавила глава крымской столицы.

Александр Егоров, «Новая газета»