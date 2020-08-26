США внесли в санкционные списки пять российских НИИ. Один из них разрабатывал вакцину от коронавируса

США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов (НИИ), сообщается на сайте министерства финансов.

В список вошли 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны (48-м ЦНИИ), 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. В случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области. Таким образом, в список вошли пять российских НИИ.

Один из пяти научных центров, попавший под санкции Минторга США — 48-й ЦНИИ Минобороны России — вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

В документе указывается, что причина внесения НИИ в санкционный спискок — причастность к российским военным ведомствам. В частности, указывается, что, по мнению США, 33-й научно-исследовательский институт связан с российской программой разработки химического оружия, а 48-й ЦНИИ связан с российской программой создания биологического оружия.

В целом в санкционный список внесли около 60 организаций из разных стран.

Напомним, о регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.