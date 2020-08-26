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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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Главреда «Таких дел» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку спецкора «Новой» 

Общество199

Александра НовиковаКорреспондент

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Тверской суд Москвы оштрафовал главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

«Идет очередное издевательство над законом. Одиночный пикет, в котором Анастасия простояла одна в течение четырех секунд, был расценен судом как скрытая форма массового мероприятия. Ей вменяли в вину то, что она одновременно встала в пикет с другими участниками», — заявил защитник.

Адвокаты планируют обжаловать штраф в Мосгорсуде, а затем, если решение не изменят, будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

28 мая Лотарева вместе с другими журналистами и активистами вышла к зданию московского управления МВД на Петровке в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара. За несколько дней до этого он получил 15 суток административного ареста за то, что встал с плакатом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Теги:
sn, журналисты, пикеты, илья азар

Суд взыскал с Навального 3,3 миллиона рублей по иску за расследование о поставках продуктов Росгвардии

Общество699

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Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального около 3,3 миллиона рублей за оплату адвокатов по иску от мясокомбината «Дружба народов». Об этом собщили юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Иск был подан из-за расследования о поставках продуктов для Росгвардии.

В такую сумму оценили работу адвокатов из адвокатского бюро «Падва и партнеры». Юристы отмечают, что, в частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 рублей.

«Сам Алексей не имел возможности участвовать в судебном заседании по понятным причинам, а также обсудить позицию с представителями. Суд об этом был письменно заранее уведомлен», — заявили юристы. Отметим, 20 августа Навального отравили, сейчас он находится в коме в клинике Шарите в Германии.

Напомним, в своем расследовании Навальный рассказывал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты для Росгвардии стали в несколько раз выше, чем в 2017 году. По распоряжению правительства, в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который находится на территории агрохолдинга, ранее принадлежащего украинскому предпринимателю Юрию Косюку. Как отмечал политик, ранее Росгвардия покупала продукты у разных поставщиков в зависимости от региона.

После расследования представители мясокомбината обратились в суд и потребовали удалить его. Суд иск удовлетворил. Однако расследование все еще доступно, а Навального дважды штрафовали за отказ удалять его. Росгвардия тогда попросила засекретить свои госзакупки и оставить доступ к информации о них только для госорганов. Официальное обоснование — «в целях унификации подхода».

Теги:
ng , росгвардия, навальный
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