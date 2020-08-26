Главреда «Таких дел» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку спецкора «Новой» 

Тверской суд Москвы оштрафовал главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

«Идет очередное издевательство над законом. Одиночный пикет, в котором Анастасия простояла одна в течение четырех секунд, был расценен судом как скрытая форма массового мероприятия. Ей вменяли в вину то, что она одновременно встала в пикет с другими участниками», — заявил защитник.

Адвокаты планируют обжаловать штраф в Мосгорсуде, а затем, если решение не изменят, будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

28 мая Лотарева вместе с другими журналистами и активистами вышла к зданию московского управления МВД на Петровке в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара. За несколько дней до этого он получил 15 суток административного ареста за то, что встал с плакатом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который стал фигурантом нескольких уголовных дел.