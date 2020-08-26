«Бесконтрольное выкачивание денег – это печальная история»: Путин раскритиковал содовую компанию, собиравшуюся снести священную башкирскую гору Куштау

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал «Башкирскую содовую компанию» («БСК»), действия которой стали причиной конфликта в Башкортостане.

«Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом, 2019 году, 45 миллиардов рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда. Где деньги? Известно, где – в офшорах», – сказал президент.

Владимир Путин отметил, что на дивиденды в 2018 году «БСК» потратила 12,3 млрд рублей – 106% от чистой прибыли. В 2019 году на дивиденды ушло 107% чистой прибыли. «Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, – отметил президент. – На кипрские счета, во Францию, в Швейцарию».

Владимир Путин заявил, что владельцы «БСК», зарабатывая деньги в России, должны думать о людях, которые работают на их предприятии, должны думать о социальной сфере и инфраструктуре.

«Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств – это такая, печальная история», – сказал президент.

В Ишимбайском районе Башкирии у подножия горы Куштау с начала августа происходили столкновения между защитниками горы с одной стороны и бойцами ЧОП «Вершина», обслуживающего «Башкирскую содовую компанию», титушками и силовиками – с другой. «БСК» собиралась снести гору ради добычи известняка.

В результате протестов башкирские чиновники, которые изначально выступали на стороне содовой компании, изменили свое мнение, и заявили, что Куштау не будет разрабатываться.

«Новая газета» во время конфликта провела расследование деятельности «БСК» и обнаружила, что предприятие намеревается снести гору, не желая терять сверхприбылей (гора находится рядом с перерабатывающим заводом). При этом в республике существуют альтернативные месторождения известняка.

Собеседники «Новой газеты» также указывали, что само создание «БСК» путем слияния трех содовых предприятий АО «Сода», «Каустик» и «Березниковский содовый завод» было невыгодным для республики, которая потеряла контрольный пакет акций высокоприбыльного завода «Сода» и большую часть денег от реализации продукции предприятий. Глава республики Радий Хабиров уже поручил проверить законность слияния заводов в 2011-2013 годах.