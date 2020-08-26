Тверской суд Москвы снова эвакуировали во время заседания по искам детей, больных СМА

Тверской районный суд Москвы эвакуировали во время заседаний по искам в защиту детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает корреспондент «Новой газеты» с места события.

Фото: Елизавета Кирпанова/ «Новая газета»

Согласно голосовому оповещению, суд эвакуировали «из-за пожара».

Сегодня судья Мария Грибова рассматривала объединенные в одно дело исковые требования 14 детей со СМА. Жалобы к Депздраву Москвы были зарегистрированы еще в апреле. С тех пор заседания под разными предлогами переносились.

В последний раз во время заседания у ответчиков — представителей Депздрава — обнаружился коронавирус. Положительные анализы им пришли во время третьего по счету слушания — прямо перед рассмотрением по существу апрельских исков. Тогда суд также пришлось эвакуировать.