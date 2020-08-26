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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
Тверской суд Москвы снова эвакуировали во время заседания по искам детей, больных СМА
Общество64
Елизавета Кирпановакорреспондент
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Тверской районный суд Москвы эвакуировали во время заседаний по искам в защиту детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает корреспондент «Новой газеты» с места события.
Согласно голосовому оповещению, суд эвакуировали «из-за пожара».
Сегодня судья Мария Грибова рассматривала объединенные в одно дело исковые требования 14 детей со СМА. Жалобы к Депздраву Москвы были зарегистрированы еще в апреле. С тех пор заседания под разными предлогами переносились.
В последний раз во время заседания у ответчиков — представителей Депздрава — обнаружился коронавирус. Положительные анализы им пришли во время третьего по счету слушания — прямо перед рассмотрением по существу апрельских исков. Тогда суд также пришлось эвакуировать.
Теги:дети сма, спинальная атрофия, суды
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