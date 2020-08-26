Обвинение запросило 240 часов обязательных работ для экс-координатора «Открытой России» в Краснодаре по делу о «нежелательной организации»

Гособвинение в ходе прений запросило 240 часов обязательных работ для бывшего координатора координатора «Открытой России» Яны Антоновой, обвиняемой в участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Об этом сообщила «Открытая Россия» в телеграм-канале.

Антонова в прениях заявила, что виновной себя не признает и попросила ее оправдать. «Очень странно обвинять человека, который вел общественную деятельность с целью строительства детских садов, школ и поликлиник в Краснодаре в членстве в каком-то иностранном движении. "Открытая Россия" была движением, где участвовали исключительно российские граждане, деятельность которого проходила на территории России и в соответствии с российскими законами», — сказала она.

Адвокат Антоновой Александр Валявский заявил, что Антонова невиновна и ее хотят привлечь к ответственности лишь за ее политические взгляды. «Цель этого дела — запугать мою подзащитную и других и показать, что любое инакомыслие будет безжалостно преследоваться», — отметил он в ходе прений.

Дело против Антоновой возбудили в прошлом году. У ее матери также блокировали счета по делу об отмывании денег, возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Антонова подчеркивала, что не имеет к нему отношения.

Фигуранткой первого в России дела по ст. 284.1 УК стала член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко. Она уже больше года находится под домашним арестом.