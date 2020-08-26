Строители метро в Петербурге начали забастовку 

Около 150 рабочих «Метроподземстроя» с утра 26 августа приостановили работы по строительству на одном из участков Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. По информации «Новой газеты», около 10 человек, работавших в ночную смену, не вышли из шахты №841 на Ленинском проспекте.

Через начальника участка они сообщили руководству «Метроподземстроя» о забастовке. Рабочие дневной смены, поддерживая претензии коллег, также сейчас отказываются от выполнения своих обязанностей.

«Единственное требование, которое мы выдвигаем – немедленная выплата всех долгов по зарплате, – рассказал в телефонном интервью «Новой» проходчик ООО «Метроподземстрой» Игорь. — Каждому из нас задолжали уже по 250-300 тысяч рублей. Но нет никакой гарантии, что нам выплатят эти деньги. А главное – неизвестно: когда?»

По словам рабочих «Метроподземстроя», на сегодняшний день они не получили ни аванс, ни зарплату за два месяца (июнь и июль), а это – около 150 тысяч рублей на каждого. Однако это не единственный долг перед рабочими. Ранее нынешние сотрудники «Метроподземстроя» трудились в СМУ-15 ОАО «Метрострой». После его ликвидации весь коллектив был сокращен и переведен в другие подразделения «Метростроя». Но при сокращении долги по зарплате людям так и не выплатили, а это еще недополученные каждым из рабочих по 120 – 150 тысяч рублей.

«25 августа у нас прошло общее собрание коллектива, – рассказал проходчик «Метроподземстроя» Сергей. – Приехал главный инженер предприятия, но по сути ничего не пообещал. Сказал, что зарплата может быть в сентябре, а может не быть: «все сложно, у города нет денег». Вчера же мы приняли решение о забастовке. Мы дольше ждать не можем – нам жить не на что, семьи кормить нечем. Тем более – непонятно: чего ждать? С 1 сентября нас грозятся перевести в другую организацию – ООО "ГСУ". А про долги по зарплате опять забудут?»

Ни в пресс-центре, ни в приемной генерального директор «Метростроя» Николая Александрова не владели информацией о забастовке, предпринятой метростроителями. «Комментарии будут чуть позднее», — заверили «Новую» в компании.

Напомним, на Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метро к осени 2023 года строится перегон от новой станции «Юго-Западная» («Казаковская») до «Путиловской». В 2020 году из-за финансовых трудностей бюджет строительства урезали с 6 до 4,5 миллиардов рублей. Предполагается, что его уменьшат еще на один миллиард рублей.