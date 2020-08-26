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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
Депутаты Мосгордумы предложили выплачивать ветеранам по 600 тысяч рублей в квартал. Похожий законопроект предлагал Навальный
Депутаты Мосгордумы подготовили проект постановления, которым предлагается установить обязательные ежеквартальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в 600 тысяч рублей, сообщают авторы законопроекта Михаил Тимонов (фракция «Справедливая Россия») и Евгений Ступин (фракция «КПРФ»).
Депутаты предлагают начать ежеквартальные выплаты, которые будут поступать на счет ветеранам в марте, июне, сентябре и декабре, в 2021 году. Каждый год сумма выплат будет индексироваться, а коэффициент индексации определит правительство.
Тимонов уточнил, что проект будет вынесен на рассмотрение Мосгордумы и, если его одобрят, он будет внесен в Госдуму.
Отметим, в июне политик Алексей Навальный написал похожий законопроект. Он предлагал увеличить пенсии ветеранам и участникам войны до 200 тысяч рублей в месяц. Политик тогда отмечал, что до сих пор ветераны в России живут беднее, чем ветераны в странах-союзниках и даже в побежденных странах.
Так, в России, по оценкам Навального, участники войны получают от 35 до 43 тысяч рублей в месяц, в то время как в США в пересчете на рубли они получают от 188 тысяч до 431 тысячи в месяц, во Франции — 99 тысяч рублей, в Великобритании — от 139 тысяч до 626 тысяч рублей в месяц в зависимости от заслуг, а Германия выплачивает ветеранам вермахта от 111 тысяч до 626 тысяч рублей в месяц.