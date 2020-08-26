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№ 92 от 26 августа 2020

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РПЦ планирует начать проповедовать среди папуасов

Общество9

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Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа — Новую Гвинею, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Такое решение, которое озвучил представитель РПЦ Владимир Легойда, было принято на заседании Священного синода. Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ.

Впрочем, Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея не были объектом интереса православных миссионеров. Так, в Восточном Тиморе 98% католиков, в Папуа — Новой Гвинеи 26% жителей — приверженцы католицизма, 18% — лютеране, 10% —пятидесятники. При этом многие жители там совмещают к католическую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Напомним, Сингапурская епархия (входит в состав Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии) была создана в феврале 2019 года. Ее возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин). Ранее в азиатский экзархат РПЦ уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Отметим, 25 августа Синод также решил заменить своего главного представителя в Минске — патриаршего экзарха. Новым патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским, назначили епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина (Тупеко) с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией. В отличие от некоторых других иерархов Московского патриархата в Беларуси, епископ Вениамин выступал против «массовых беспорядков» и за «сохранение стабильности» в стране.

Теги:
ng , рпц
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