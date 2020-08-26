Верховный суд Башкирии отменил арест еще одному защитнику Куштау и прекратил его дело 

Верховный суд Башкирии отменил решение об аресте экоактивиста Динислама Шамсутдинова, который вместе с другими жителями республики выступал в защиту шихана Куштау. Впервые с начала протестов в Башкирии суд прекратил дело, сообщают юристы «Апологии протеста».

Суд нижестоящей инстанции ранее назначил Шамсутдинову трое суток административного ареста. Ему, как и многим другим защитникам Куштау, вменили неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Кроме того, суд сегодня смягчил наказание экоактивисту Азату Хамматову и снизил срок его ареста с 15 до 11 суток. Накануне Верховный суд Башкирии также отменил наказание защитнику Куштау Фаилю Алчинову и отправил его дело на пересмотр.

В ходе протестных акций против разработки «Башкирской содовой компанией» известнякового месторождения у подножия шихана Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака — силовики задержали более 70 человек, на многих их них составили протоколы о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП) и о неповиновении полицейским (19.3 КоАП). Некоторые получили штрафы и административные аресты.