У берегов Сахалина произошел крупный разлив нефтепродуктов

В граничащем с Охотским морем Набильском заливе, расположенном на севере Сахалина, произошел крупный нефтяной разлив. Пятно нефтепродуктов обнаружили рыбаки.

Разводы от нефтяного пятна. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

По информации «Экологической вахты Сахалина», рядом с местом ЧП располагается береговой нефтепромысел «Набиль», принадлежащий ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». От промысла проложен нефтепровод, который пересекает залив как раз в том месте, где обнаружены нефтепродукты. При этом нефтепромысел «Набиль» в последние два месяца не работал.

В самом «Сахалинморнефтегазе», по словам экоактивистов, им заявили, что пока не производили очистку нефтепровода от остаточной нефти, но это мероприятие было в планах компании.

Берег Набильского залива. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

В настоящий момент, по сообщениям «Эковахты», нефтяное пятно распространяется на основную акваторию заливов Набиль и Старый Набиль. На месте ЧП работают сотрудники Росприроднадзора.