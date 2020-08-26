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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
У берегов Сахалина произошел крупный разлив нефтепродуктов
Иван Жилинспецкор
В граничащем с Охотским морем Набильском заливе, расположенном на севере Сахалина, произошел крупный нефтяной разлив. Пятно нефтепродуктов обнаружили рыбаки.
По информации «Экологической вахты Сахалина», рядом с местом ЧП располагается береговой нефтепромысел «Набиль», принадлежащий ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». От промысла проложен нефтепровод, который пересекает залив как раз в том месте, где обнаружены нефтепродукты. При этом нефтепромысел «Набиль» в последние два месяца не работал.
В самом «Сахалинморнефтегазе», по словам экоактивистов, им заявили, что пока не производили очистку нефтепровода от остаточной нефти, но это мероприятие было в планах компании.
В настоящий момент, по сообщениям «Эковахты», нефтяное пятно распространяется на основную акваторию заливов Набиль и Старый Набиль. На месте ЧП работают сотрудники Росприроднадзора.
Теги:sn, сахалин, нефтяной разлив, экология
Минобороны заявило об искоренении в армии дедовщины и казарменного хулиганства
«Новая газета»редакция
В российской армии полностью искоренили такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство». Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе форума «Армия-2020».
Он утверждает, что в Вооруженных силах выбрано правильное направление совместных действий по наведению уставного порядка. «[Это] в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил», — приводит его слова пресс-служба форума.
Напомним, в октябре прошлого года в воинской части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. На допросе он объяснил произошедшее установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом сослуживцев рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по словам рядового, обещали после караула опустить его головой в унитаз.
Впоследствии было возбуждено дело о неуставных отношениях в части. Его фигуранта Рустама Мухатова в марте приговорили к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей.