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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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У берегов Сахалина произошел крупный разлив нефтепродуктов

Общество2 052

Иван Жилинспецкор

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В граничащем с Охотским морем Набильском заливе, расположенном на севере Сахалина, произошел крупный нефтяной разлив. Пятно нефтепродуктов обнаружили рыбаки.

Разводы от нефтяного пятна. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

По информации «Экологической вахты Сахалина», рядом с местом ЧП располагается береговой нефтепромысел «Набиль», принадлежащий ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». От промысла проложен нефтепровод, который пересекает залив как раз в том месте, где обнаружены нефтепродукты. При этом нефтепромысел «Набиль» в последние два месяца не работал.

В самом «Сахалинморнефтегазе», по словам экоактивистов, им заявили, что пока не производили очистку нефтепровода от остаточной нефти, но это мероприятие было в планах компании.

Берег Набильского залива. Фото: «Экологическая вахта Сахалина»

В настоящий момент, по сообщениям «Эковахты», нефтяное пятно распространяется на основную акваторию заливов Набиль и Старый Набиль. На месте ЧП работают сотрудники Росприроднадзора.

Теги:
sn, сахалин, нефтяной разлив, экология

Минобороны заявило об искоренении в армии дедовщины и казарменного хулиганства

Общество1 736

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В российской армии полностью искоренили такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство». Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе форума «Армия-2020».

Он утверждает, что в Вооруженных силах выбрано правильное направление совместных действий по наведению уставного порядка. «[Это] в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил», — приводит его слова пресс-служба форума. 

Напомним, в октябре прошлого года в воинской части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. На допросе он объяснил произошедшее установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом сослуживцев рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по словам рядового, обещали после караула опустить его головой в унитаз. 

Впоследствии было возбуждено дело о неуставных отношениях в части. Его фигуранта Рустама Мухатова в марте приговорили к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. 

Теги:
дедовщина, армия, минобороны, em
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