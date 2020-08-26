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№ 92 от 26 августа 2020

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Минобороны заявило об искоренении в армии дедовщины и казарменного хулиганства

Общество324

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В российской армии полностью искоренили такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство». Об этом заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе форума «Армия-2020».

Он утверждает, что в Вооруженных силах выбрано правильное направление совместных действий по наведению уставного порядка. «[Это] в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил», — приводит его слова пресс-служба форума. 

Напомним, в октябре прошлого года в воинской части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. На допросе он объяснил произошедшее установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом сослуживцев рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по словам рядового, обещали после караула опустить его головой в унитаз. 

Впоследствии было возбуждено дело о неуставных отношениях в части. Его фигуранта Рустама Мухатова в марте приговорили к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. 

Теги:
дедовщина, армия, минобороны, em
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