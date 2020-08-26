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№ 92 от 26 августа 2020

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В Мурманске учителям отказали в тестах на коронавирус перед учебным годом, но обязали сделать их за свой счет перед встречей с чиновниками

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Министр образования Мурманской области Анна Головина потребовала от участников областного совещания педагогов принести справки о сданном не ранее, чем за 3 дня до мероприятия, ПЦР-тесте. Об этом стало известно корреспонденту «Новой газеты». Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции.

Требование приглашенные получили накануне совещания перед новым учебным годом. Однако во многих муниципалитетах тесты можно сдать только раз в неделю, кроме того, оплачивать тестирование учителям чиновники не будут.

При этом 17 августа на оперативном совещании Головина заявила, что тотальное тестирование педагогов на COVID-19 перед началом учебного года проводиться не будет, равно как и не будет требования ношения масок в школах. Однако на упомянутом совещании маски обязательны.

Головина была назначена на пост министра менее года назад, сразу после назначения в постах чиновницы в соцсетях подписчики обнаружили множество грамматических ошибок. Головина тогда объяснила свою неграмотность спешкой. Ее сообщения о необходимости сдать тест перед совещанием также содержат грубые пунктуационные ошибки.

Теги:
ng , коронавирус, мурманск
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