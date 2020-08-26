Число заразившихся коронавирусом в России превысило 970 тысяч человек

За последние сутки в России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 970 865.

В Москве выявлено 640 новых заболевших COVID-19, что на 41 меньше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге и Подмосковье прирост составил 181 и 143 случая соответственно. В Хабаровском крае сегодня зафиксировано падение этого показателя: вчера там зафиксировали 125 новых заболевших, сегодня же в регионе выявлено 77 новых случаев.

Скончались за сутки от коронавируса 115 человек по всей стране, их них 18 — в Петербурге и 11 — в Москве. Общее число умерших за все время пандемии достигло 16 683 человека. Выздоровели 786 150 пациентов, из них 6 403 — за последние сутки.

Коэффициент распространения COVID-19 по стране за сутки снизился до 0,98, вчера он составлял единицу, отмечает ТАСС. В Москве этот показатель равен 0,93.