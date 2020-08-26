онлайн
Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн
Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь: лица протеста. Тексты Ильи Азара15 материалов
- Главные тексты недели5 материалов
- Отравление Навального. Что известно9 материалов
Свежий выпуск
№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 970 тысяч человек
За последние сутки в России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 970 865.
В Москве выявлено 640 новых заболевших COVID-19, что на 41 меньше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге и Подмосковье прирост составил 181 и 143 случая соответственно. В Хабаровском крае сегодня зафиксировано падение этого показателя: вчера там зафиксировали 125 новых заболевших, сегодня же в регионе выявлено 77 новых случаев.
Скончались за сутки от коронавируса 115 человек по всей стране, их них 18 — в Петербурге и 11 — в Москве. Общее число умерших за все время пандемии достигло 16 683 человека. Выздоровели 786 150 пациентов, из них 6 403 — за последние сутки.
Коэффициент распространения COVID-19 по стране за сутки снизился до 0,98, вчера он составлял единицу, отмечает ТАСС. В Москве этот показатель равен 0,93.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:россия, коронавирус, em
Суд в Хабаровске назначил главе местного штаба Навального арест по неарестной статье. Позже наказание заменили на штраф
Центральный районный суд Хабаровска назначил координатору регионального штаба Навального Алексею Ворсину по ч.5 ст 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов), хотя она не предусматривает арест. Об этом сообщает «Апология протеста».
На ошибку указала защита, после чего суд вынес определение об устранении технической ошибки. 10 суток ареста Ворсину заменили на 10 тысяч рублей штрафа.
17 августа Ворсину назначили десять суток ареста из-за акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда ему вменили ч. 6.1 той же статьи (участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшим помехи в работе инфраструктуры).
Акции в поддержку Фургала начались 11 июля. Сам он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Протестующие требуют проведения открытого суда над ним в Хабаровске, а также выступают против назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева, который до этого был главой комитета Госдумы.