Суд в Хабаровске назначил главе местного штаба Навального арест по неарестной статье. Позже наказание заменили на штраф

Центральный районный суд Хабаровска назначил координатору регионального штаба Навального Алексею Ворсину по ч.5 ст 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов) 10 суток ареста, хотя она не предусматривает арест. Об этом сообщает «Апология протеста».

На ошибку указала защита, после чего суд вынес определение об устранении технической ошибки. 10 суток ареста Ворсину заменили на 10 тысяч рублей штрафа.

17 августа Ворсину назначили десять суток ареста из-за акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда ему вменили ч. 6.1 той же статьи (участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшим помехи в работе инфраструктуры).

Акции в поддержку Фургала начались 11 июля. Сам он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Протестующие требуют проведения открытого суда над ним в Хабаровске, а также выступают против назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева, который до этого был главой комитета Госдумы.