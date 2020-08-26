В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв

В жилом кирпичном доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщают источники ТАСС и Интерфакса.

«В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что постарадала как минимум одна женщина.

По предварительным данным источника РИА Новостей, взорвался бытовой газ. В московском управлении МЧС подтвердили информацию о возгорании пятиэтажного дома на улице Кубинка и уточнили, что на месте работают пожарные. В ведомстве уточнили, что 10 человек удалось эвакуировать.