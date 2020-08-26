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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн
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№ 92 от 26 августа 2020Читать номер
В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв
В жилом кирпичном доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщают источники ТАСС и Интерфакса.
«В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что постарадала как минимум одна женщина.
По предварительным данным источника РИА Новостей, взорвался бытовой газ. В московском управлении МЧС подтвердили информацию о возгорании пятиэтажного дома на улице Кубинка и уточнили, что на месте работают пожарные. В ведомстве уточнили, что 10 человек удалось эвакуировать.
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В пресс-службе МЧС заявили, что пожар ликвидирован, 16 человек спасены.
В США арестовали россиянина по делу о подготовке киберпреступления
В США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по делу о сговоре для совершения киберпреступления. Об этом говорится на сайте Минюста страны.
Россиянина задержали в Лос-Анжелесе 22 августа. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками пообещал сотруднику одной из компаний, название которой в Минюсте США не назвали, 1 миллион долларов за установку вредоносного ПО.
Программа должна была предоставить Крючкову и сообщникам доступ к системе компании. Они планировали заполучить данные, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа.
С Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал в Лос-Анжелес из города Рино в штате Невада. Он хотел вылететь из США и попросил купить своего знакомого билет на самолет.
В Минюсте отметили, что Крючков въехал в Соединенные Штаты по туристической визе. В посольстве сообщили ТАСС, что в курсе ареста россиянина и пообещали с ним связаться, чтобы оказать ему «необходимое консульско-правовое содействие».