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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

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№ 92 от 26 августа 2020

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В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв

Общество1 466

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В жилом кирпичном доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщают источники ТАСС и Интерфакса.

«В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что постарадала как минимум одна женщина. 

По предварительным данным источника РИА Новостей, взорвался бытовой газ. В московском управлении МЧС подтвердили информацию о возгорании пятиэтажного дома на улице Кубинка и уточнили, что на месте работают пожарные. В ведомстве уточнили, что 10 человек удалось эвакуировать.

обновлено 

В пресс-службе МЧС заявили, что пожар ликвидирован, 16 человек спасены. 

Теги:
пожары, nt

В США арестовали россиянина по делу о подготовке киберпреступления

Общество1 247

1 247
 

В США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по делу о сговоре для совершения киберпреступления. Об этом говорится на сайте Минюста страны. 

Россиянина задержали в Лос-Анжелесе 22 августа. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками пообещал сотруднику одной из компаний, название которой в Минюсте США не назвали, 1 миллион долларов за установку вредоносного ПО. 

Программа должна была предоставить Крючкову и сообщникам доступ к системе компании. Они планировали заполучить данные, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа. 

С Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал в Лос-Анжелес из города Рино в штате Невада. Он хотел вылететь из США и попросил купить своего знакомого билет на самолет.

В Минюсте отметили, что Крючков въехал в Соединенные Штаты по туристической визе. В посольстве сообщили ТАСС, что в курсе ареста россиянина и пообещали с ним связаться, чтобы оказать ему «необходимое консульско-правовое содействие».

Теги:
арест, россияне, кибербезопасность, минюст, сша, em
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