В США арестовали россиянина по делу о подготовке киберпреступления

В США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по делу о сговоре для совершения киберпреступления. Об этом говорится на сайте Минюста страны.

Россиянина задержали в Лос-Анжелесе 22 августа. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками пообещал сотруднику одной из компаний, название которой в Минюсте США не назвали, 1 миллион долларов за установку вредоносного ПО.

Программа должна была предоставить Крючкову и сообщникам доступ к системе компании. Они планировали заполучить данные, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа.

С Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал в Лос-Анжелес из города Рино в штате Невада. Он хотел вылететь из США и попросил купить своего знакомого билет на самолет.

В Минюсте отметили, что Крючков въехал в Соединенные Штаты по туристической визе. В посольстве сообщили ТАСС, что в курсе ареста россиянина и пообещали с ним связаться, чтобы оказать ему «необходимое консульско-правовое содействие».