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№ 92 от 26 августа 2020

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В США арестовали россиянина по делу о подготовке киберпреступления

Общество12

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В США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова по делу о сговоре для совершения киберпреступления. Об этом говорится на сайте Минюста страны. 

Россиянина задержали в Лос-Анжелесе 22 августа. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками пообещал сотруднику одной из компаний, название которой в Минюсте США не назвали, 1 миллион долларов за установку вредоносного ПО. 

Программа должна была предоставить Крючкову и сообщникам доступ к системе компании. Они планировали заполучить данные, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа. 

С Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал в Лос-Анжелес из города Рино в штате Невада. Он хотел вылететь из США и попросил купить своего знакомого билет на самолет.

В Минюсте отметили, что Крючков въехал в Соединенные Штаты по туристической визе. В посольстве сообщили ТАСС, что в курсе ареста россиянина и пообещали с ним связаться, чтобы оказать ему «необходимое консульско-правовое содействие».

Теги:
арест, россияне, кибербезопасность, минюст, сша, em

Что произошло за ночь 26 августа. Коротко

Общество1 824

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  • Паспорта российских журналистов, которых выслали из Беларуси, оказались недействительны. Как заявили в МВД, в них поставили штамп о запрете на въезд в страну на пять лет, а по закону нельзя вносить в паспорт посторонние сведения, отметки и записи.
  • В Минске вчера вечером после акции на площади Независимости задержали нескольких протестующих. В городском ГУВД заявили, что «производятся задержания в рамках административного процесса», не уточнив число задержанных. СМИ сообщали и об одиночных задержаниях в других городах, в Гродно, по данным «Белсата» для разгона протестующих применили слезоточивый газ. 
  • Россиянина Егора Крючкова арестовали в США по делу о сговоре с целью совершения киберпреступления. Минюст страны заявил, что он хотел подкупить сотрудника одной из компаний компании за 1 миллион долларов, чтобы он установил вредоносный софт на рабочий компьютер. ПО должно было предоставить Крючкову и его сообщникам доступ к системе компании. 
  • В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4 764. 

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Теги:
коронавирус, россияне, сша, минск, беларусь, em
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