Что произошло за ночь 26 августа. Коротко

Центральный районный суд Новокузнецка сегодня оштрафовал на 20 тысяч рублей внештатного корреспондента издания «Новости Киселевска» Вячеслава Кречетова. После вынесения решения ему стало плохо, и его увезли в больницу.

Как сообщила «Новой газете» новокузнецкий журналист Лариса Койнова, в машину скорой вместе с пациентом сели полицейские, они также прошли в приемный покой, где Кречетова осматривали врачи. Вскоре полицейские увезли Кречетова из больницы, сообщив, что он должен проследовать в ОВД для составления нового протокола. Сейчас коллеги и адвокат журналиста пытаются выяснить его местонахождение.

На сегодняшнем заседании суд рассматривал протокол об организации несанкционированного митинга (ст. 20.2.2 КоАП), составленный на Кречетова. Полиция посчитала несанкционированным митингом запись видеообращения жителей поселка Черемза к управляющему разрезом «Кузнецкий Южный» Тимуру Франку с требованием остановить работы по строительству углепогрузочной станции. Кречетов вел видеосъемку происходящего по заданию редакции.

Вчера машину журналиста остановила полиция, когда он возвращался из лагеря протестующих. Ночь он провел в ОВД по Новокузнецкому району Кузбасса, а утром был доставлен в суд. Кречетова признали виновным, несмотря на показания главного редактора издания, подтвердившей, что Вячеслав вел в лагере активистов законную журналистскую деятельность.

Жители поселков под Новокузнецком почти год выступают против строительства угольного разреза в Черемзе и углепогрузочной площадки неподалеку на землях сельскохозяйственного назначения. 21 августа после затяжного противостояния местных жителей с угольщиками губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил разрешение на строительство углепогрузки. На участников протеста составили более десятка протоколов.