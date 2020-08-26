Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 92 от 26 августа 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 26 августа. Коротко

Общество257

257
 
  • Паспорта российских журналистов, которых выслали из Беларуси, оказались недействительны. Как заявили в МВД, в них поставили штамп о запрете на въезд в страну на пять лет, а по закону нельзя вносить в паспорт посторонние сведения, отметки и записи.
  • В Минске вчера вечером после акции на площади Независимости задержали нескольких протестующих. В городском ГУВД заявили, что «производятся задержания в рамках административного процесса», не уточнив число задержанных. СМИ сообщали и об одиночных задержаниях в других городах, в Гродно, по данным «Белсата» для разгона протестующих применили слезоточивый газ. 
  • Россиянина Егора Крючкова арестовали в США по делу о сговоре с целью совершения киберпреступления. Минюст страны заявил, что он хотел подкупить сотрудника одной из компаний компании за 1 миллион долларов, чтобы он установил вредоносный софт на рабочий компьютер. ПО должно было предоставить Крючкову и его сообщникам доступ к системе компании. 
  • В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4 764. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, россияне, сша, минск, беларусь, em

В Новокузнецке полицейские увезли журналиста из больницы, куда скорая доставила его из суда

Общество2 034

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

2 034
 

Центральный районный суд Новокузнецка сегодня оштрафовал на 20 тысяч рублей внештатного корреспондента издания «Новости Киселевска» Вячеслава Кречетова. После вынесения решения ему стало плохо, и его увезли в больницу.

Как сообщила «Новой газете» новокузнецкий журналист Лариса Койнова, в машину скорой вместе с пациентом сели полицейские, они также прошли в приемный покой, где Кречетова осматривали врачи. Вскоре полицейские увезли Кречетова из больницы, сообщив, что он должен проследовать в ОВД для составления нового протокола. Сейчас коллеги и адвокат журналиста пытаются выяснить его местонахождение.

На сегодняшнем заседании суд рассматривал протокол об организации несанкционированного митинга (ст. 20.2.2 КоАП), составленный на Кречетова. Полиция посчитала несанкционированным митингом запись видеообращения жителей поселка Черемза к управляющему разрезом «Кузнецкий Южный» Тимуру Франку с требованием остановить работы по строительству углепогрузочной станции. Кречетов вел видеосъемку происходящего по заданию редакции.

Вчера машину журналиста остановила полиция, когда он возвращался из лагеря протестующих. Ночь он провел в ОВД по Новокузнецкому району Кузбасса, а утром был доставлен в суд. Кречетова признали виновным, несмотря на показания главного редактора издания, подтвердившей, что Вячеслав вел в лагере активистов законную журналистскую деятельность.

Жители поселков под Новокузнецком почти год выступают против строительства угольного разреза в Черемзе и углепогрузочной площадки неподалеку на землях сельскохозяйственного назначения. 21 августа после затяжного противостояния местных жителей с угольщиками губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил разрешение на строительство углепогрузки. На участников протеста составили более десятка протоколов.

Теги:
em, полиция, кузбасс
Больше интересного в вашей ленте
«Сексуальная русалка»: Ирина Шейк подразнила фанатов соблазнительной пятой точкой в бикини
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит особняк за 300 млн рублей знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Ответите на 10 интеллектуальных вопросов?
Вы будете видеть меньше такого
Американцы загнали курс евро к рублю выше 89, а курс доллара к рублю - почти к 76
Вы будете видеть меньше такого
Lada готова выпустить новый "внедорожник" за 1 миллион – на рынке он может произвести фурор
Вы будете видеть меньше такого
Побольше бы таких: Четыре очаровательных украинца, которые снимаются в российских фильмах
Вы будете видеть меньше такого
«Навальный жив благодаря им». Павел Лобков объясняет действия реаниматологов в Омске и расшифровывает выводы клиники…
Вы будете видеть меньше такого
Приготовил необычный десерт из яблок по рецепту из “Книги о вкусной и здоровой пище” 1939 года. Показываю, что…
Вы будете видеть меньше такого
При сносе старого дома нашёл на чердаке железный ящик. Показываю его содержимое
Вы будете видеть меньше такого
Точный гороскоп на сегодня: 26.08
Вы будете видеть меньше такого
Как подрались маршалы Жуков и Конев: что не поделили легендарные полководцы?
Вы будете видеть меньше такого
Ошибется половина! Четыре варианта разворота, но какой правильный?
Вы будете видеть меньше такого
Какаду назвал мою подругу деревней. Она такого не ожидала
Вы будете видеть меньше такого
Лучшая в мире бабушка: 20 вещей, которые не стоит делать для внуков
Вы будете видеть меньше такого
Кажется, сеть магазинов ненароком рассекретила стоимость PS5 и Xbox Series X
Вы будете видеть меньше такого
Как и где моются монголы
Вы будете видеть меньше такого
Максим Исповедник: что можно и что нельзя делать 26 августа
Вы будете видеть меньше такого
Сделал самоделку из старых брусков, фанеры и колёс! Смотри что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Наглая поза пассажира в самолете возмутила соседа по креслу
Вы будете видеть меньше такого
10 красивых летних образов для женщин за 50, которые любят себя
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera