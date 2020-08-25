Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из клуба

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это в ФК подтвердили Associated Press.

По информации издания Marca, Месси направил в клуб бюрофакс, в котором говорится, что он хочет расторгнуть контракт в конце сезона. «Барселона» отметила, что в документе упоминается пункт, позволяющий ему свободно уйти. Тем не менее, клуб заявил, что крайний срок истек в июне и ФК намерен обратиться по этому вопросу за юридической консультацией. По данным Sport, срок действия пункта истек 30 мая.

Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба.

Контракт футболиста с испанским клубом действует до лета следующего года. В составе «Барселоны» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.