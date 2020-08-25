Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из клуба

Спорт4

4
 

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это в ФК подтвердили Associated Press. 

По информации издания Marca, Месси направил в клуб бюрофакс, в котором говорится, что он хочет расторгнуть контракт в конце сезона. «Барселона» отметила, что в документе упоминается пункт, позволяющий ему свободно уйти. Тем не менее, клуб заявил, что крайний срок истек в июне и ФК намерен обратиться по этому вопросу за юридической консультацией. По данным Sport, срок действия пункта истек 30 мая. 

Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба. 

Контракт футболиста с испанским клубом действует до лета следующего года. В составе «Барселоны» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

Теги:
em, барселона, футбол

Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи

Общество560

560
 

Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьми. Об этом сообщается на сайте РПЦ. 

Смирнов сам подал прошение об отставке. Председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия» и сравнивал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, с «бесплатными проститутками».

Сегодня Священный Синод также освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Беларуси на посту главы БПЦ. 

Теги:
em, рпц, смирнов дмитрий
Больше интересного в вашей ленте
Как заточить ножницы в домашних условиях без специальной точилки
Вы будете видеть меньше такого
Роскошный немецкий флагман - Новые фотографии Mercedes S-Class. Дата премьеры уже известна
Вы будете видеть меньше такого
Что Соболев говорил про Дзюбу. Черчесов не вызвал его в сборную России из-за конфликта с капитаном
Вы будете видеть меньше такого
Тест: сколько цифр видите на картинке. Проверяем предрасположенность к болезни Альцгеймера
Вы будете видеть меньше такого
«Колхида» из Кутаиси – лучший советский грузовик
Вы будете видеть меньше такого
Показываю как просто и быстро развальцевать медную трубку, без вальцевателя, а также, покажу где взять гайку
Вы будете видеть меньше такого
АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября
Вы будете видеть меньше такого
Образы стилиста Рогова для женщин 50+, которые легко воплотить в жизнь
Вы будете видеть меньше такого
Купила в Фикс Прайсе дешёвые шапки: показываю как я их украсила.
Вы будете видеть меньше такого
Тест: знаете ли вы культовые роли советских актеров?
Вы будете видеть меньше такого
Семьям с детьми до 16 лет заплатят еще по 10 000 ₽ на каждого ребенка
Вы будете видеть меньше такого
Обнаружила заброшенный БТР-60 и решила заглянуть внутрь
Вы будете видеть меньше такого
Увидела как купаются в море мусульманки - одетыми
Вы будете видеть меньше такого
Не выбрасывайте пластиковые крышки и остатки пластиковых труб ! Полезные самоделки для дома и мастерской
Вы будете видеть меньше такого
Как живет бывший участник Дома-2 Сергей Адоевцев после ухода с проекта
Вы будете видеть меньше такого
Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 26 августа
Вы будете видеть меньше такого
Какие высокорослые томаты в теплице начали рано созревать.12 лучших сортов
Вы будете видеть меньше такого
Моменты счастья: Сергей Безруков показал, как начинается утро с детьми в его семье
Вы будете видеть меньше такого
Советы абитуриентам и их родителям: ОК, вы увидели рейтинговые списки. Что дальше?
Вы будете видеть меньше такого
Американцы загнали курс евро к рублю выше 89, а курс доллара к рублю - почти к 76
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera