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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из клуба
Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил о своем намерении покинуть клуб. Это в ФК подтвердили Associated Press.
По информации издания Marca, Месси направил в клуб бюрофакс, в котором говорится, что он хочет расторгнуть контракт в конце сезона. «Барселона» отметила, что в документе упоминается пункт, позволяющий ему свободно уйти. Тем не менее, клуб заявил, что крайний срок истек в июне и ФК намерен обратиться по этому вопросу за юридической консультацией. По данным Sport, срок действия пункта истек 30 мая.
Месси уведомил клуб о своем желании его покинуть спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба.
Контракт футболиста с испанским клубом действует до лета следующего года. В составе «Барселоны» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи
Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьми. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Смирнов сам подал прошение об отставке. Председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.
Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия» и сравнивал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, с «бесплатными проститутками».
Сегодня Священный Синод также освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Беларуси на посту главы БПЦ.